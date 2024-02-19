يقتل 600 ألف سنويًا.. مبتكر لقاح الملاريا يزف بشرى بشأن القضاء على المرض

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قال البروفيسور أدريان هيل، الذي أشرف على اختراع لقاح الملاريا، إنه يمكن القضاء على المرض في غضون عشر سنوات.

وقال هيل مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد، حيث تم تطوير اللقاح، إن أفريقيا - حيث تم العثور على 94 في المئة من الحالات - يمكن أن تقضي على العدوى الطفيلية باللقاحات الجديدة والناموسيات والأدوية المضادة للملاريا.



القضاء على الملاريا



وأضاف البروفيسور هيل في مؤتمر بالولايات المتحدة: "القضاء على الملاريا يمكن أن يكون ممكنًا في غضون عشر سنوات. إنها مثيرة حقًا"، بحسب صحيفة "ذا صن".وتقتل الملاريا أكثر من 600 ألف شخص سنويًا.وبدأت عمليات الحقن الروتينية في الكاميرون الشهر الماضي، ويريد مسؤولو الصحة تحصين 6.6 مليون طفل في 20 دولة أفريقية بحلول العام المقبل.

تكلفة باهظة

لكن البروفيسور هيل حذر من التكلفة الباهظة المترتبة على ذلك.

وقال: "أعتقد أن هذا ممكن حقًا إذا أراد العالم أن يدفع تكاليف حملة القضاء على الملاريا. اليوم، ننفق 4 مليارات دولار سنويا دون تغيير - ربما تحتاج إلى 20 مليار دولار لحملة القضاء على الملاريا. لإنها صفقة".

وفقًا لمنظمة "اليونيسف"، يتوفى طفل دون سن الخامسة في كل دقيقة تقريبًا من جراء الإصابة بالملاريا.

وفي عام 2021، وقعت 247 مليون إصابة بالملاريا في العالم مما أدى إلى 619 ألف وفاة كان 77 بالمئة منها بين الأطفال دون سن الخامسة، ومعظمهم في أفريقيا.

وتتحمل القارة الأفريقية العبء الأكبر من الملاريا، إذ شهدت زهاء 95 بالمئة من الإصابات و96 بالمئة من الوفيات الناجمة عن هذا المرض في العالم في عام 2021.



