يظهر بسبب التوتر.. كيف تتغلب على الطفح الجلدي "الشرى"؟

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الشرى هو مرض جلدي شائع، عادةً ما يظهر على شكل طفح جلدي أحمر اللون يسبب الحكة.

ويمكن أن يحدث، بسبب مجموعة واسعة من العوامل،ـ بما فيها الأطعمة الساخنة أو الحرارة أو البرودة أو منتجات البشرة أو منظفات الغسيل أو المستويات العالية من التوتر.

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هل يمكن أن يسبب التوتر الشرى؟



شكل الطفح الجلدي



كيفية التخلص من التوتر؟



العوامل المزعجة



منع الطفح الجلدي



قال الدكتور ويتني هاي ، أستاذ علم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة كولورادو، لشبكة CNN : "بينما ندرك، كأطباء أمراض جلدية، أن الشرى يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد، إلا أن هذا ليس "التفسير الأول" لدينا".وأضاف: "إذا لم نتمكن من العثور على أي سبب آخر للشرى، فمن المعقول أن نأخذ في الاعتبار الإجهاد".ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين يعانون من الشرى المزمن كانوا أكثر عرضة للمعاناة من مستويات عالية من التوتر، وشملت أعراضهم حكة أكثر شدة.عادة ما يظهر الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد على شكل نتوءات مرتفعة حمراء أو وردية، اعتمادًا على لون البشرة.يمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في الرقبة والصدر والجذع والوجه والذراعين. وفي بعض الأشخاص، تكون مصحوبة بتورم في الشفاه أو الجفون.ويمكن أن يتراوح حجم الشرى من نقاط صغيرة إلى كدمات كبيرة، وقد يتشكل في مجموعات مكتظة بإحكام. عادة ما تكون مثيرة للحكة، وفي بعض الأشخاص تسبب إحساسًا بالحرقان أو الوخز.وقد يجد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بحالة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية أنفسهم عرضة بشكل خاص لنوبات الجلد الناجمة عن التوتر.عندما تكون تحت الضغط، يستجيب جسمك عن طريق إطلاق الكورتيزول - المعروف باسم "هرمون التوتر" - ومركبات أخرى بما في ذلك الهيستامين.وقالت الدكتورة راشيل نازاريان، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة في نيويورك، لصحيفة "هيلث": "لا نعرف كيف أو لماذا يستجيب الجلد لهرمونات التوتر لديك، لكنها ليست علاقة مباشرة. قد لا نعرف بالضبط سبب حدوث هذا الزناد، ولكننا نعرف كيفية إصلاحه".وعادة ما تكون خلايا التوتر عابرة، وتتضاءل أو تختفي بمجرد تخفيف مصدر التوتر، غالبًا خلال 24 ساعة.وهناك علاجات بدون وصفة طبية للشرى، من بينها مضادات الهيستامين عن طريق الفم مثل بينادريل أو زيرتيك، أو كريم الكورتيزون لإدارة الالتهاب الذي يؤدي إلى حكة واحمرار في الجلد.وأضافت نازاريان: "هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى دواء أقوى للتحكم في إطلاق الهستامين، لذلك قد يرغبون في تجربة مضادات الهيستامين الموصوفة طبيًا أو كريم الكورتيزون الموصوف طبيًا".وتابعت: "تحتوي بعض المناطق على جلد أرق يسهل علاجه مثل الذراعين أو الساقين. لكن المناطق السميكة مثل يديك أو قدميك، فإن الكريم المضاد الذي لا يستلزم وصفة طبية لا يتغلغل أيضًا".وينصح الخبراء أيضًا بإزالة أي عوامل مزعجة مثل الحرارة أو الملابس الضيقة حول منطقة الطفح الجلدي.قالت نازاريان: "من المعروف أن الحرارة عامل مشدد، وكذلك الضغط".وتوصي نازاريان وغيره من خبراء الصحة بأن يقوم الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة أو طويلة الأمد من الشرى الناتج عن التوتر بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على الراحة.ويمكن المساعدة في منع الطفح الجلدي من خلال تخفيف التوتر، عبر استخدام واحدة أو أكثر من الطرق التالية:- ممارسة الرياضة.- الحد من وقت الشاشة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.- التأمل.- ابحث عن صديق للنزهة أو أي نشاط آخر.- القراءة.- قم بتشغيل كتاب صوتي أو بودكاست.