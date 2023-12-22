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يصيب 1% من المواطنين.. هذه سبل الوقابة من الروماتيزم

الروماتيزم
مرض الروماتيزم
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أكد المؤتمر السنوي التاسع للمستجدات في أمراض الروماتيزم، الذي يعقد في مدينة جدة، على أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم، كما أن صغار السن أكثر عرضة للإصابة من الكبار.اضافة اعلان

خشونة المفاصل الأكثر شيوعا لدى كبار السن

وأوضح استشاري أمراض الروماتيزم الدكتور سامي بحلس، بجامعة الملك عبد العزيز، أن أمراض الروماتيزم الشائعة في المملكة تصيب أكثر من 1% من سكان المملكة.
وأضاف، تعد خشونة المفاصل هي الأكثر شيوعًا لدى كبار السن، حيث تصل نسبة المصابين بها من كبار السن إلى 70% للأعمار التي بلغت ال 80 عاماً أو حولها.

هشاشة العظام والروماتويد الأمراض الأكثر شيوعا

وأشار بحلس إلى أن الأمراض الأكثر شيوعًا في المملكة هي هشاشة العظام والروماتويد والذئبة الحمراء والنقرص.
مضيفًا أن الأسباب غير واضحة للإصابة بهذه الأمراض، فقد يكون وراثية أو جغرافية، وهناك أسباب أخرى مثل التدخين وعدم الاهتمام بنظام غذائي سليم وعدم ممارسة الرياضة.

الوقاية من أمراض الروماتيزم

وأكد بحلس أن الوقاية من أمراض الروماتيزم ممكنة من خلال اتباع نمط حياة صحي، مثل: الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.
وقال بحلس: لقد تم مناقشة العديد من أمراض الروماتزم وحالاته الشائعة وتشخيص التهاب العضلات والتي تكون ناتجة عن تناول بعض الادوية وفي نهاية المؤتمر ستتضح التوصيات الختامية.

أحدث وسائل علاج أمراض الروماتيزم

ويناقش المؤتمر خلال أيامه الثلاثة أحدث ما توصل إليه العلم في علاج أمراض الروماتيزم، بما في ذلك مرض الروماتويد والذئبة الحمراء وهشاشة العظام والتهاب العيون بسبب أمراض الروماتيزم.
إضافة إلى روماتيزم العضلات والنقرس ومتلازمة شوغرن وإلتهاب الأوعية الدموية وأمراض الروماتيزم عند الأطفال والروماتيزم المفصلي الصدفي والروماتيزم المصاحب لالتهاب القولون التقرحي.

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