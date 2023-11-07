يدمر الصحة.. الغذاء والدواء الأمريكية تحظر مكونا يستخدم في المشروبات الغازية

أ أ

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، اليوم الثلاثاء، أن مكون BVO الذي يُستخدم في المشروبات الغازية ذات النكهة الحمضية للحفاظ على الطعم المنعش قد يُحظر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاطرة المدمرة للصحة. اضافة اعلان





حظر مادة خطيرة على الصحة



قرار حظر مرتقب



وقالت الإدارة، في بيان لها اليوم، "نقترح إلغاء تسجيل الزيت النباتي المعدل المعروف باسم BVO".وأوضح جيمس جونز، نائب مفوض إدارة الغذاء والدواء للأغذية البشرية: "الإجراء المقترح هو مثال على كيفية مراقبة الوكالة للأدلة الناشئة وعند الحاجة، وإجراء بحث علمي للتحقيق في المسائل المتعلقة بالسلامة، واتخاذ إجراءات تنظيمية عندما لا يدعم العلم الاستخدام الآمن المستمر للمواد المضافة إلى الأطعمة".وأعلن جونز أن الوكالة تقوم بمراجعة اللوائح التي تسمح باستخدام بعض المضافات الغذائية؛ بهدف الحظر التلقائي للموافقة على أي عوامل تلوين طعام يتبين أنها تسبب السرطان لدى البشر.وعلى خلفية الدراسات الحديثة التي أجريت على الحيوانات استنادا إلى التركيزات النسبية لـ /BVO/ التي من المحتمل أن يتناولها البشر، رأت إدارة الغذاء والدواء وجود أدلة كافية لحظر استخدامه تماما، وقد يتم إصدار قرار بالحظر قريبا.