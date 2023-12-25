يدمر الأعصاب ويقتل ببطء.. معلومات مهمة عن "الشبو" أخطر أنواع المخدرات

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يعد مخدر الشبو من أخطر أنواع المخدرات على الإطلاق وله تأثير كارثي مدمر للأعصاب ويقتل مدمنيه ببطء، بحسب "اليوم".

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والصيغة الكيميائية للشبو هي C10H15N، وهو مشتق من الأمفيتامين، ويُعرف بأسماء أخرى مثل "الكريستال" و"الثلج".





ما مكونات "الشبو"؟





تتكون مادة الشبو بشكل أساسي من مادة الميثامفيتامين، ويمكن أن تحتوي أيضًا على مواد كيميائية أخرى، مثل: الأسيتون، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروبروميك، اليود، حمض النيتريك.







خطورة مادة الشبو :



ويؤدي ارتفاع مستويات الدوبامين إلى تلف الخلايا العصبية التي تنتجه، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الدوبامين على المدى الطويل، ما يؤدي بدوره إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الطبية السلبية.



وبلغت كميات مخدر الشبو المضبوطة في 2023 أكثر من 700 و98 ألفًا و285 كجم، قبل ترويجها داخل أراضي المملكة، وذلك في إطار الحملات الأمنية على مروجي ومهربي ذلك المخدر وغيره



