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يؤدي إلى العمى والعقم.. 5 أعراض أساسية لنقص فيتامين ب12

فيتامين ب 12 22
فيتامين ب12
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فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على صحة الدم والأعصاب في الجسم، وقد يؤدي نقصه إلى مضاعفات مثل فقدان البصر والعقم. وفي بعض الحالات، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.اضافة اعلان
ويعد فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 ببريطالنيا، لكن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا ولا يتناولون مكملات فيتامين ب 12 قد يكونون معرضين للخطر أيضًا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
ويوجد فيتامين ب 12 في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. ويمكن أن يسبب نقصه مجموعة واسعة من الأعراض. لكن المجلة الطبية البريطانية (BMJ) تشير إلى أنه في 15 بالمئة من الحالات، قد يعاني الأشخاص من أعراض مرتبطة بالدم ونخاع العظام.

الأعراض المرتبطة بالدم 

والأعراض المرتبطة بالدم هي:
قلة كريات الدم الشاملة
كثرة الكريات الكبيرة
العدلات المفرطة
وتعني قلة كريات الدم الشاملة، انخفاضًا في مستويات جميع أنواع خلايا الدم الثلاثة - الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.
وتشمل أعراض انخفاض خلايا الدم الحمراء، وفقًا لعيادة كليفلاند.
-التعب.
-ضيق التنفس. 
-الدوخة. 
تشمل أعراض انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء:
-الحمى.
-القروح.
-تقرحات الفم. 
تشمل أعراض انخفاض الصفائح الدموية:
-ظهور الكدمات بسهولة.
-غزارة دم الحيض. 
-وجود دم في البراز.
ويصف كثرة الكريات الكبيرة،ـ خلايا الدم الحمراء التي تكون أكبر من المعتاد. والعدلات المفرطة التجزؤ هي عندما تبقى العدلات (خلايا الدم البيضاء) في الدورة الدموية لفترة طويلة بدلاً من الهجرة إلى الأنسجة.

الأعراض المرتبطة بنخاع العظام

الأعراض المرتبطة بنخاع العظام هي:
التضخم
فرط التنسج هو زيادة إنتاج الخلايا في الأنسجة أو الأعضاء غير الطبيعية. فقر الدم الضخم الأرومات هو نوع من فقر الدم يتميز بوجود خلايا دم حمراء كبيرة جدًا.
وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل الأعراض العامة لفيتامين ب12 الآتي:
التنفس السريع أو ضيق في التنفس
الصداع
عسر الهضم
فقدان الشهية
خفقان
مشاكل في الرؤية 
الشعور بالضعف أو التعب
الإسهال
التهاب أو احمرار اللسان، وأحيانًا مع تقرحات الفم
مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم (التغيرات المعرفية)
يتم علاج نقص فيتامين ب 12 عادةً بحقن فيتامين ب 12، والتي تسمى هيدروكسوكوبالامين.
وتنصح الهيئة الصحية إذا كان النقص ناجمًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، ببتناول مكملات فيتامين ب 12 يوميًا بين الوجبات.

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