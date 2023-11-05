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و5 أعراض أخرى.. علامة غير معروفة في القدم لمرض القلب

القدم
ألم القدم قد تكون مؤشرًا على مرض في القلب
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عادة ما نربط بين مشاكل القلب والشعور بألم في الصدر، لكن يمكن أن تظهر أمراض القلب بعدة طرق ومواقع مختلفة في الجسم، بما في ذلك القدمين.اضافة اعلان
ومن تلك الأعراض تورم في الكاحل والساق، الذي قد يكون علامة على المعاناة من قصور القلب.
ويحدث التورم في الساقين فيما يطلق عليه اسم "الوذمة"، بسبب تراكم السوائل، والذي يتحسن في الصباح لكنه يزداد سوءًا خلال النهار.
ويحدث قصور القلب عندما لايتم ضخ الدم إلى الكليتين بشكل صحيح، لذلك فإنها تحتفظ بالملح والماء، وهو ما يمكن أن يسبب تورمًا في الكاحلين والقدمين والساقين وأحيانًا في منطقة البطن، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.
ويمكن أن يكون تراكم السوائل أيضًا وراء الأعراض الأخرى التي قد يواجهها الشخص إذا كان يعاني من قصور القلب. ويمكن أن يسبب السائل الزائد أيضًا زيادة مفاجئة في الوزن.
وأضافت أنه إذا عاد تراكم السوائل إلى الرئتين، فإن ذلك يسبب ضيق التنفس. ويعد الإرهاق وصعوبة ممارسة الرياضة والشعور بالخفة من الأعراض النموذجية لقصور القلب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

الأعراض الأقل شيوعًا

وتتمثل الأعراض الأقل شيوعًا في:
-السعال المستمر، الذي قد يكون أسوأ في الليل.
-الصفير.
-انتفاخ البطن.
-فقدان الشهية.
-زيادة الوزن أو فقدان الوزن.
-الارتباك.
-ضربات القلب السريعة.
-رفرفة أو عدم انتظام ضربات القلب.
هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض القلب، وهي: 


1. الشعور بالمرض

نشعر جميعًا بالمرض من وقت لآخر، وهذا بالتأكيد ليس مؤشرًا دائمًا على وجود مشكلة ما في القلب. ولكن يجب أن تقلق إذا شعرت بالغثيان مع وجود ألم في الصدر.
وقال الدكتور ديفيد نيوباي، أستاذ أمراض القلب بجامعة إدنبره: "إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما تكون جالسًا ولا تفعل شيئًا وتشعر أيضًا بالمرض، فهذا لقد حان الوقت لاستدعاء سيارة إسعاف".  
وأوضح الدكتور نيوبي، أن الألم الناتج عن عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة يمكن أن يكون علامة على أزمة قلبية أو مشكلة في القلب ذات صلة.

2. ألم في الساق

جميعنا يعاني من تشنجات في الساق من وقت لآخر. لكن الدكتور نيوبي ينصح بزيارة الطبيب إذا شعرت "بإحساس بالتشنج في ربلة الساق أثناء المشي".
وقال إن هذا قد يكون أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية، وهي حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

3. ألم في الذراع

يمكن أن يكون ألم الذراع أحد الأعراض غير المحتملة الأخرى التي تشير إلى وجود مشكلة ما في القلب.
غالبًا ما تتسبب الأزمات القلبية في انتشار الألم إلى أسفل الذراع اليسرى، ولكنه قد يؤثر أيضًا على كلا الذراعين.

4. آلام الفك والظهر

آلام الفك والظهر هي أعراض أخرى يمكن أن تكون ناجمة عن أزمة قلبية، وفقا للدكتور نيوبي. احصل على مساعدة فورية إذا لم يختف الألم.

أعراض الأزمة القلبية

تحدث الأزمة القلبية بسبب انقطاع تدفق الدم إلى القلب فجأة. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:
ألم في الصدر - شعور بالضغط أو الثقل أو الضيق أو الضغط على الصدر
ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن يشعر الشخص كما لو أن الألم ينتشر من الصدر إلى الذراعين (عادةً الذراع اليسرى، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين)، والفك والرقبة والظهر والبطن.
-الشعور بالدوار 
-التعرق
-ضيق في التنفس
-الشعور بالمرض 
-شعور ساحق بالقلق (يشبه نوبة الهلع)
-السعال أو الصفير
غالبًا ما يكون ألم الصدر شديدًا، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من ألم بسيط فقط، يشبه عسر الهضم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

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