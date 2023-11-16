ومن الضحك ما قتل.. من انفجار تمدد الأوعية الدموية إلى الاختناق

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سلطت دراسات لا حصر لها، الضوء على الفوائد الصحية للضحك، والتي تشمل تحسين جهاز المناعة وتقليل القلق.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الضحك يمكن أن يساعد في زيادة خصوبة المرأة ، بنسبة 36% للحمل مقابل 20% لمجموعة المراقبة. اضافة اعلان

لكن في المقابل، قد يكون الضحك سببًا في الوفاة كما حصل مع أشخاص استغرقوا في الضحك حتى الوفاة.

وقال البروفيسور روبن إي. فيرنر من جامعة برمنجهام لصحيفة "نيويورك تايمز": "ليس لدينا أدنى فكرة عن مدى أمان الضحك".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون هناك منحنى على شكل حرف U: الضحك رائع بالنسبة لك، لكن ربما يكون الإفراط فيه سيئًا".



وفيما يلي مجموعة من الحالات النادرة التي كان فيها الضحك مميتًا:





1. تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ



2. نوبة الربو



3. النوبة الجيلاتينية



4. الاختناق



متى ترى الطبيب؟"



وفقا للأطباء، فإن الضحك بشدة يمكن أن يؤدي إلى انفجار تمدد الأوعية الدموية في الدماغ .ويحدث تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عندما يكون هناك انتفاخ في الأوعية الدموية الضعيفة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وعادةً لا تسبب أعراضًا ملحوظة عند انفجارها. ويعتقد بعض الخبراء أن واحدًا من كل 20 شخصًا يعاني من تمدد الأوعية الدموية غير المتمزق، ومعظمهم دون علم.وقال الدكتور جيمس هامبلين، خبير الصحة العامة في الولايات المتحدة، في مقال نشرته مجلة "سبليتسايدر" في عام 2011: "إذا كنت تتجول مصابًا بتمدد الأوعية الدموية في دماغك، فإن ضحكة واحدة يمكن أن تتسبب في تمزق تمدد الأوعية الدموية".الحالات العاطفية الشديدة مثل الضحك الشديد أو البكاء الشديد يمكن أن تؤدي إلى نوبة الربو، وذلك لأن استجابة جسمك لمشاعر مختلفة تغير الطريقة التي تتنفس بها، وفقا لجمعية الربو والرئة الخيرية في المملكة المتحدة.وشرحت عبر موقعها على الإنترنت، قائلة: "عندما تشعر بالعاطفة، قد تبدأ في أخذ أنفاس سريعة وعميقة، وهو ما يسمى بفرط التنفس، ويمكن أن يجعل الممرات الهوائية ضيقة، مما يسبب أعراض الربو مثل السعال، أو الصفير، أو ضيق التنفس، أو ضيق الصدر".وفي دراسة أجريت عام 2009، قام الباحثون باستطلاع آراء 105 مرضى يعانون من الربو، ووجدوا أن أكثر من 40% منهم يعانون من الربو الناجم عن الضحك.وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تكون نوبات الربو قاتلة إذا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى جهاز الاستنشاق الخاص به.في حالات نادرة، يمكن أن يكون الضحك - وخاصة النوع الذي لا يمكن السيطرة عليه - علامة على حالة كامنة تسمى الصرع الجيلاتي.ويتأثر حوالي واحد من كل 1000 طفل بالحالة. ولا يشعر معظم الأشخاص بالسعادة أو الشعور بالرفاهية أثناء النوبة الجيلاتينية. وقد يحدث العكس، فقد يشعرون بالخوف أو فقدان السيطرة.وفقًا لموقع "إيبليبسي أكشن"، فإن السبب الأكثر شيوعًا للصرع الجيلاتي هو وجود ورم صغير في منطقة ما تحت المهاد.يمكن أن يتداخل الضحك الشديد في بعض الحالات مع تنفسك، مما يعني أنك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين بين الضحكات.لكن فرص هذه الأسباب للوفاة ضئيلة، وفقا للدكتورة ميجان كاماث، طبيبة القلب في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.وقالت لموقع "لايف ساينس": "على الرغم من الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الضحك بسبب الاختناق أو السكتة القلبية، إلا أنه يظل سببًا غير محتمل لوفاة الأفراد الأصحاء".الضحك بشدة يمكن أن يسبب مشاكل لدى بعض الأشخاص. ويجب زيارة الطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض غير العادية قبل أو بعد نوبة الضحك:صداع حاددوخةتشوش ذهنيصعوبة في التنفسفقدان مؤقت للوعي