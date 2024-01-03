وكيل وزارة الصحة يكشف الفرق بين لقاح كورونا المطور واللقاح السابق (فيديو)

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري عن الفرق بين لقاح كورونا المطور، وبين اللقاح السابق. اضافة اعلان





ما هو اللقاح المطور؟



تحور لقاح كورونا







وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبد الله عسيري يجيب..pic.twitter.com/uI2eUtj4VF #الإخبارية فيديو | ماهو لقاح كورونا المطور ومالفرق بينه وبين اللقاح السابق؟وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبد الله عسيري يجيب.. #نشرة_النهار January 3, 2024

وقال عسيري في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "اللقاح المطور هو لقاح معدل ليكون أكثر فعالية وتغطية لمتحورات كورونا الدارجة، التي تسبب الآن تقريبًا كل إصابات كورونا في المجتمع".وأضاف: "فكان من الضروري تعديل اللقاح ليكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على تغطية هذه المتحورات، وهذا هو المقصود بلقاح كورونا المطور الذي أعلنت وزارة الصحة عن توفره والفئات يتاح لها هذا اللقاح، والفئات ذات الأولوية في الحصول عليه".وتابع وكيل وزارة الصحة: "لقاح كورونا يتحور مثلما يتحور فيروس الإنفلونزا، وبالتالي أصبح من اللازم تشديد وتعزيز المناعة بشكل دوري ضد هذا الفيروس للحماية من المرض الشديد – لا قدر الله".وأوضح عسيري: "توقفت الشركات المنتجة للقاحات عن إنتاجه، بسبب أنه أصبح غير فعال، وكان فعالًا في مواجهة الأشكال السابقة أو السلالات الأصلية للفيروس، وأدى إلى خروجنا من الجائحة، ولكن الفيروس أصبح الآن مختلفًا بشكل كبير، وبالتالي يحتاج إلى لقاح مختلف".