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وكيل وزارة الصحة يكشف الفرق بين لقاح كورونا المطور واللقاح السابق (فيديو)

تجمع_حائل_الصحي - لقاح -
اللقاحات السابقة لم تعد مناسبة الآن
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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري عن الفرق بين لقاح كورونا المطور، وبين اللقاح السابق.اضافة اعلان

ما هو اللقاح المطور؟

وقال عسيري في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "اللقاح المطور هو لقاح معدل ليكون أكثر فعالية وتغطية لمتحورات كورونا الدارجة، التي تسبب الآن تقريبًا كل إصابات كورونا في المجتمع".
وأضاف: "فكان من الضروري تعديل اللقاح ليكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على تغطية هذه المتحورات، وهذا هو المقصود بلقاح كورونا المطور الذي أعلنت وزارة الصحة عن توفره والفئات يتاح لها هذا اللقاح، والفئات ذات الأولوية في الحصول عليه".

تحور لقاح كورونا 

وتابع وكيل وزارة الصحة: "لقاح كورونا يتحور مثلما يتحور فيروس الإنفلونزا، وبالتالي أصبح من اللازم تشديد وتعزيز المناعة بشكل دوري ضد هذا الفيروس للحماية من المرض الشديد – لا قدر الله".
وأوضح عسيري: "توقفت الشركات المنتجة للقاحات عن إنتاجه، بسبب أنه أصبح غير فعال، وكان فعالًا في مواجهة الأشكال السابقة أو السلالات الأصلية للفيروس، وأدى إلى خروجنا من الجائحة، ولكن الفيروس أصبح الآن مختلفًا بشكل كبير، وبالتالي يحتاج إلى لقاح مختلف".

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