الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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"وقاية" تحدد إجراءات مكافحة العدوى بالمدارس و 4 حالات لفرض العزل

وقاية
وقاية
أ أ
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أكدت هيئة الصحة العامة” وقاية “على عزل الطلاب والموظفين في المدارس الذين تظهر عليهم 4 حالات مرضية.
وتنحصر الحالات في: ارتفاع درجة الحرارة، وأعراض الجهاز التنفسي "الكحة أو ضيق التنفس"، وأعراض الجهاز الهضمي "آلام البطن أو الإسهال أو التقيؤ"، والطفح الجلدي.اضافة اعلان


العزل لمنع انتشار العدوى

أوضحت الهيئة أن هذه الحالات تستوجب العزل لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والموظفين الآخرين في المدرسة.
وشددت الهيئة على ضرورة عزل الطلاب والموظفين المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض، وإبقائهم منفصلين عن الطلاب والموظفين الآخرين اتباعًا للإجراءات الوقائية إلى حين مغادرة مبنى المدرسة.


6 طرق لانتشار العدوى

وأوضحت ”وقاية“ أن هناك 6 طرق لانتشار العدوى، منها:
1ـ إفرازات وفضلات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال المعدي والنزلات المعوية وفيروس الكبد أ.
2ـ أو الجهاز التنفسي "إفرازات الأنف والفم"، مثل: نزلات البرد والإنفلونزا،
3ـ أو الاتصال المباشر "ملامسة الجلد، ملامسة اللعاب وسوائل الجسم الأخرى"، مثل: التهابات الجلد الفطرية كالقوباء والجرب والجديري المائي "العنقز"،
4ـ أو الاتصال غير المباشر مثل ملامسة الأسطح أو مواد مثل أقلام الرصاص والمناديل والملابس المتسخة
5ـ وأدوات المائدة الملوثة، مثل: الإنفلونزا ونزلات البرد.
6ـ أو ملامسة دم المصاب بـ"فيروس الكبد B، وفيروس الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز".


إرشادات خاصة للفحص

وحذرت ”وقاية“ المدارس من الإقدام على فحص الطلاب أو الموظفين لتحديد الأمراض المعدية، إلا في حال توفر إرشادات خاصة لمسح الجميع لمرض مخصص نتيجة لتفشيه أو حدوث جائحة جديدة.
وشددت على أهمية سرعة إبلاغ الموجه الصحي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ظهور أيا من الأعراض المرضية.


إبقاء الطالب تحت الملاحظة

وأوضحت ”وقاية“ أنه لحين وصول أهل الطالب الذي ظهرت عليه الأعراض، يجب إبقاء الطالب تحت الملاحظة في المدرسة، وبعيدًا عن بقية الطلاب.
ولحين نقله للمركز الصحي، ولا يعود للمدرسة إلا بعد التأكد من شفائه سريريًا ومخبريًا بحسب توصيات الطبيب.


احتياطات عملية المسح

وأكدت أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع البدء في عملية المسح للمخالطين في حال الاشتباه بوجود بؤر وبائية وفقا لتوجيهات وزارة الصحة أو هيئة الصحة العامة، ووضع المخالطين تحت الملاحظة الطبية حسب ما يراه الفريق الطبي بالمركز الصحي.

منع الطلاب المخالطين

وتضمنت الإجراءات كذلك، عدم حضور الطلاب المخالطين للمدرسة ولمدة تعادل فترة حضانة المرض، مع التطعيم إذ لزم الأمر.


نصائح للوقاية من العدوى

وقدمت هيئة الصحة العامة ”وقاية“ مجموعة من النصائح للوقاية من العدوى في المدارس، منها: غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.


تعقيم الأسطح التي يتم لمسها

وتجنب لمس العينين والأنف والفم. تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل: الطاولات والمقاعد والأسطح المكتبية.
تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين. تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس. البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

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