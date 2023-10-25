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"وقاء" يزف بشرى للمواطنين .. المملكة رسمياً خالية من هذا المرض

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
ارشيفية
أ أ

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء", اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) خلوَّ المملكة العربية السعودية رسمياً من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

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وذلك من خلال تقييم المنظمة لملف المملكة المُعَد من قبل مركز وقاء، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة من المنظمة لاعتماد خلوِّ الدول من الأمراض الوبائية.

التبادل التجاري


 وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعدالغامدي, أن من شأن هذا الاعتماد تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من خلال إعادة تقييم الشروط والضوابط الخاصة بالشهادات الصحية البيطرية المعتمدة.


 وبين أن مركز "وقاء" يعمل على تعزيز مكانة المملكة في المكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية، للحدِّ من مخاطرها وتعزيز الإنتاج الحيواني واستدامته.

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