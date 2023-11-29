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"وقاء" إساءة استعمال المضادات الحيوية يسرع وتيرة المقاومة الميكروبية

المضادات الحيوية1
المضادات الحيوية
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شارك عدد من الجهات الحكومية بتبوك في المعرض التوعوي "معاً للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات" الذي نظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"اضافة اعلان

إساءة استعمال المضادات يسرع المقاومة البكتيرية

وذكر أن إساءة استعمال المضادات والإفراط في استعمالها أدى إلى تسريع وتيرة المقاومة الميكروبية.
وأشار مدير الفرع المهندس ناصر العطوي، أن المعرض الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، التي لها أثر سلبي على علاج أمراض الإنسان.

اضرار الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية

تشكل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديداً حقيقياً لصحة الإنسان، وهي آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطرة في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر عدد حالات الوفاة المتعلقة 700 ألف حالة سنويًا.

أهم أضرار الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية:

1ـ استخدام المضادات الحيوية بشكل متكرر، وعلى مدى أوقات طويلة من الزمن تصبح البكتيريا مقاومة ولا تتأثر بالمضاد الحيوي فتبدأ بالتكاثر متسببة في إطالة مدة المرض.
2ـ وتصبح الأدوية من دون فعالية في مواجهة البكتيريا مما يعني استمرار حالة العدوى وزيادة خطر انتقالها إلى أشخاص آخرين.

المضادات تقضي على الكائنات الحية الدقيقة

3ـ والمضادات الحيوية تؤثر على الجهاز المناعي، وتعمل في القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة في الجسم البشري، وتعمل على طرد البكتيريا النافعة والسيئة من الأمعاء.
4ـ يوجد دراسات تثبت أن تناول المضادات الحيوية بشكل منتظم قد يؤدى إلى زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لذلك يتم استخدامها في طعام الحيوانات في المزارع من أجل تسمينها.

المضادات الحيوية تسبب الاكتئاب والقلق

5ـ وقد أثبتت الأبحاث أيضاً أن استخدام المضادات الحيوية يؤثر على الدماغ ووجد أنها تسبب الاكتئاب والقلق.
6ـ أيضاً بعض الأفراد قد يكون لديهم حساسية لبعض المضادات الحيوية مثل حساسية البنسيلين، وتظهر عليهم أعراض الحساسية عند تناولها، وقد تكون خطيرة وقاتله.
7ـ بعض المضادات الحيوية تؤثر على النخاع وهو مصدر تكوين الدم في الجسم، كما أن مادة فيراميسن الموجودة في بعض المضادات الحيوية تؤثر على عضلات القلب.

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