وفاة وإصابة المئات.. "حمى الفئران" تثير الرعب في هذا البلد

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حذر مسؤولون في نيجيريا من أن "حمى لاسا" التي تنقلها الفئران سجلت سجلت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بعد أن شهد العام الماضي أسوأ تفشي على الإطلاق.

ويشتبه في أن حوالي 2629 شخصًا في نيجيريا عانوا من المرض الذي يسبب نزيفًا من العينين والأذنين والفم حتى 18 فبراير.

وقال المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، إنه تم تأكيد 477 حالة إصابة، ووفاة 85 شخصًا بسبب المرض الذي ينتشر عن طريق الفئران.

وقال المسؤولون إنهم سيطلقون برنامجًا وطنيًا لإزالة الفئران للحد من انتشار الفيروس القاتل.





إجراءات وقائية لمنع تفشي حمى لاسا



ما هي حمى لاسا؟



كيف ينتشر الفيروس المسبب لحمى لاسا؟



علامات وأعراض حمى لاسا



وصرح وزير الدولة للبيئة إزياق سالاكو: "نحن نهدف إلى الحد من تفشي المرض حتى لا يتصاعد إلى أي دولة أخرى. نحن نبدأ في إزالة الجراثيم وخلق الوعي على مستوى المجتمع كجزء من التدابير الوقائية".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "لذلك، فإننا نقوم بشكل أساسي بوضع تدابير للتأكد من وجود عملية إزالة جذرية واسعة النطاق لتقليل عدد النواقل التي تسبب المرض. سنركز على المجتمعات والدول المعرضة للمرض سنويًا".وحمى لاسا هي مرض يسببه فيروس لاسا، المدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية لمسببات الأمراض التي لديها إمكانية وبائية.ومن المعروف أنه مستوطن في بنين وغانا وغينيا وليبيريا ومالي وسيراليون وتوجو ونيجيريا، ولكنه من المحتمل أن يكون موجودًا في بلدان غرب إفريقيا الأخرى أيضًا.ويسبب الفيروس الصداع والضعف والسعال والقيء والإسهال وآلام العضلات والتهاب الحلق .وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى نزيف من الأذنين والعينين والأنف والفم وفتحات الجسم الأخرى، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس وتورم الوجه وألم في الصدر وصدمة.ويموت حوالي واحد في المئة من المصابين، ترتفع إلى 15 في المئة لدى الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض حادة، وتصل إلى 70 في المئة ببعض المناطق.ينتشر الفيروس عن طريق ملامسة بول أو براز أو لعاب أو دم الفئران المصابة، وينتشر بشكل خاص في المجتمعات الفقيرة.ويمكن أن ينتشر الفيروس من إنسان إلى آخر في حالات نادرة، خاصة عندما يتلامس العاملون في مجال الرعاية الصحية مع سوائل جسم الشخص المصاب.وشهد العام الماضي أسوأ تفشٍ للمرض على الإطلاق في نيجيريا، حيث بلغ عدد الحالات المشتبه فيها 9155 حالة، وتأكدت إصابة 1270 حالة، و227 حالة وفاة.واتخذ المسؤولون إجراءات لمنع انتشار المرض بعد وفاة ثلاثة موظفين في المستشفى المرجعي للجيش النيجيري 44 في كادونا بشكل مأساوي الأسبوع الماضي.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تتراوح فترة حضانة حمى لاسا من 6 إلى 21 يومًا.تظهر أعراض المرض تدريجية، تبدأ بالحمى والضعف العام والشعور بالضيق.وبعد بضعة أيام، قد يتبع ذلك صداع، والتهاب في الحلق، وألم في العضلات، وألم في الصدر، وغثيان، وقيء، وإسهال، وسعال، وآلام في البطن.في الحالات الشديدة، قد يحدث تورم في الوجه، وتراكم السوائل في تجويف الرئة، ونزيف من العينين أو الفم أو الأنف أو المهبل أو الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم.