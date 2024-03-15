وفاة أول أمريكي بالطاعون تثير مخاوف من عودة "الموت الأسود"

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توفي أمريكي بسبب الطاعون لأول مرة منذ سنوات، مما أثار مخاوف من احتمال عودة الموت الأسود للظهور.

وقال مسؤولو الصحة المحليون في بيان الأسبوع الماضي، إن المريض الذي لم يذكر اسمه من نيو مكسيكو تم نقله إلى المستشفى بسبب المرض قبل أن يموت.





الطاعون الأسود



علاج الطاعون الأسود



عدد الإصابات السنوية بالطاعون



علاقة الطاعون بتغير المناخ



أنواع الطاعون الثلاثة: العلامات والأعراض



وقالت الدكتورة إيرين فيبس، الطبيبة البيطرية للصحة العامة في ولاية نيو مكسيكو: "هذا الحادث المأساوي بمثابة تذكير واضح بالتهديد الذي يشكله هذا المرض القديم".وأضافت: "كما يؤكد على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي واتخاذ تدابير استباقية لمنع انتشاره".ويعد هذا أول شخص في الولايات المتحدة يموت بسبب الطاعون – وهو المرض الذي أودى بحياة عشرات الملايين من الأشخاص في أوروبا في العصور الوسطى – منذ عام 2020.ومن غير الواضح كيف أصيب الرجل بالمرض، على الرغم من أنه ينتشر عادة من خلال لدغات البراغيث والحيوانات المصابة.وفي الشهر الماضي فقط، التقطت إحدى صاحبات القطط بالولايات المتحدة الطاعون بعد أن أثبتت قطتها إصابتها بالعدوى. وقد عولجا بالمضادات الحيوية وقيل إنها تستجيب بشكل جيد.وعلى الرغم من سمعته القاتلة، فإن هذا المرض ليس نادرًا في الولايات المتحدة، ومن السهل جدًا علاجه بالطب الحديث، ولكن إذا ترك دون علاج، فإن معظم المصابين سيموتون في غضون أسبوع.وقال البروفيسور جيمي ويتوورث، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لصحيفة "ذا صن": "من الطبيعي تمامًا أن تظهر حالات تفشي الأمراض المعدية (مثل الطاعون) بعد اختفائها لفترة من الوقت".وأضاف: "ما لم يتم القضاء على المرض تماما، كما هو الحال مع الجدري، هناك دائما خطر احتمال ظهوره مرة أخرى".وتقدر منظمة الصحة العالمية، أن هناك ما بين 1000 إلى 2000 حالة من حالات الطاعون في جميع أنحاء العالم سنويًا، يأتي معظمها من المناخات الأكثر دفئًا مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يمكن أن تنتشر بسبب البراغيث.وأوضح الخبير أن "البشر يصابون بالعدوى فقط عن طريق الصدفة عندما يتلامسون مع البراغيث المصابة من قوارض مريضة أو ميتة. لذا، في تلك الأجزاء من العالم التي يوجد بها الطاعون، يحدث المرض عادة في البرية وليس واضحًا للبشر".وأشار إلى أنه "في جنوب غرب الولايات المتحدة، هناك حالات طاعون بشرية عرضية في معظم السنوات".وقال إن حالة الطاعون الأخيرة في ولاية أوريجون الشمالية كانت "غير عادية" وقد تشير إلى "انتشار نطاق الطاعون شمالاً، ربما يتعلق بتغير المناخ".ويتفق البروفيسور بول هانتر، خبير الطب من جامعة إيست أنجليا، مع الرأي القائل بأن الطاعون "كان معنا دائمًا" وفي الوقت الحاضر "نادرًا ما يتسبب في تفشي المرض على نطاق واسع".وأضاف: "ولكن عندما يحدث ذلك، فعادةً ما يكون ذلك بسبب انتشار العدوى من الحيوانات التي تعيش مع البشر".وحذر البروفيسور من أنه "قد نرى المزيد من الحالات في المستقبل إذا عشنا بالقرب من الحيوانات وإذا استمر تغير المناخ في التفاقم.الطاعون هو عدوى بكتيرية خطيرة يمكن أن تكون مميتة، ويشار إليه أحيانًا باسم "الطاعون الأسود".في الطاعون الدبلي، وهو النوع الأكثر شيوعًا. وينتشر إلى الغدد المناعية التي تسمى العقد الليمفاوية، مما يجعلها منتفخة ومؤلمة، والتي قد تتطور إلى تقرحات مفتوحة.تتطور الأعراض عادة خلال يومين إلى ثمانية أيام وتشمل الحمى والصداع والقشعريرة والضعف.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من عدوى الطاعون تسببها جميعها نفس البكتيريا - يسينيا بيستيس.جميع الأنواع لها أعراض مختلفة. وعلى سبيل المثال، يحدث الطاعون الرئوي عندما ينتشر المرض إلى الرئتين.وتحدث الأعراض خلال يوم إلى ثلاثة أيام وتتضمن التهابًا رئويًا سريع التطور، وعادةً ما يتميز بضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال ومخاط دموي أو مائي.ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الجهاز التنفسي.والطاعون الإنتاني هو عندما تنتشر العدوى إلى الدم. يصاب المرضى عادةً بالحمى والقشعريرة والضعف الشديد وآلام البطن والصدمة والنزيف في الجلد والأعضاء الأخرى. غالبًا ما يكون الطاعون الإنتاني مميتًا.