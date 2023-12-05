وضع هذه الوجبة في الثلاجة قبل الطهي.. يُحولها إلى سموم

أ أ

حذرت الدكتورة، أميرة يسري، المدير الفني لمتبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية بإدارة السموم، بالمعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، من وضع البطاطس في الثلاجة قبل طهيها. اضافة اعلان





البطاطس تفرز مادة الاكريلاميد السامة



عدم غسل البطاطس يكوّن المادة السامة



حفظ البطاطس في الثلاجة يزيد من "الاكريلاميد"



تستخدم مادة أكريلاميد في أعمال البناء



مخاطر التعرض المباشر للأكريلاميد



وأوضحت أن وضعها في الثلاجة يجعلها تفرز مادة الاكريلاميد السامة والموجودة في الخبز والحبوب والبسكويت والبطاطس "المقلية والمقرمشة".وأضافت، أن البطاطس القديمة تزيد في تكوينها هذه المادة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض الأمينية.وقالت، إن هذه المادة طبيعية وموجودة في أي أطعمة تحتوي على مواد نشوية أو كربوهيدرات وهي مادة ملوثة وتعتبر سامة، وعدم غسل البطاطس ونقعها قبل استخدامها تكون فيها مادة الاكريلاميد.وأشارت إلى أن المادة السامة يتم إنتاجها في درجات الحرارة العالية أعلى من 120 درجة أثناء عمليات الطهي والتحميص والخبيز.وأضافت، أن حفظ البطاطس في الثلاجة يزيد من المواد المسؤولة عن تكوين مادة الاكريلاميد وهي السكريات والكربوهيدرات والأحماض الأمينية التي تتسبب في تكوين مادة الإكريلاميد السامة.وأوضحت أنه يفضل عدم تحميص العيش إلى اللون الأسود الغامق لأنه يحتوي على المادة نفسها، كما أن التبغ يحتوي على مادة الاكريلاميد موضحة أنها تسبب التهابات بالجلد والعين.وقالت إن الاكريلاميد ينتج مادة تسمى بولي اكريلاميد وهي تستخدم في كثير من الصناعات مثل معالجة مياه الشرب والصرف، وفي صناعة البلاستيك والورق والأصباغ والأقمشة، وتستخدم في أعمال البناء لسد الشقوق.وهناك مخاطر من التعرض المباشر لهذه المادة عند استخدامها في الصناعات ولكن بالنسبة للأطعمة نوصي بالآتي :1. استخدام الطهى بالبخار أو الغلي مع اختيار البطاطس الجديدة وغسلها ونقعها من 10 الى 15 دقيقة، وهذا يقلل المواد المسببة لتكوين مادة الاكرلاميد، وعدم تقطيع البطاطس شرائح رقيقة.2. عند تحميص العيش أو التوست يجب أن يكون لونه فاتحًا وليس غامقًا، مع تجنب الوجبات السريعة، وتجنب التدخين، كما يجب تخزين الطعام بطريقة صحيحة مثل عدم وضع البطاطس في الثلاجة ونقعها قبل استخدامها .