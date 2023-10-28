وصية نبوية.. أمراض قاتلة بسبب عدم تحكمك في الغضب

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الغضب من الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الشريفة، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً، قال: لا تغضب". اضافة اعلان





أضرار الغضب:

موقع "ويب طب" حذر من أعراض الغضب وما يؤثره على الصحة بشكل عام من أمراض خطيرة ومنها:1-أمراض القلب: القلب هو أكثر عضو يتأثر بالغضب، فبسببه يمكن أن تزداد سرعة ضربات القلب لتتجاوز الحد الطبيعي، ومع استمرار الغضب ستزداد سرعة النبضات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية.2-السكتة الدماغية: تحدث السكتة الدماغية عندما تتمزق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يعيق إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، وهذا يمكن أن يحدث في حالات قليلة من الغضب الشديد.3- اضطرابات النوم: أثناء الغضب تحدث اضطرابات في بعض الهرمونات بالجسم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النوم، وفي حالة عدم أخذ الجسم القسط الكافي من الراحة سوف يكون أكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.4- ارتفاع ضغط الدم: من أضرار للغضب على الصحة الإصابة بارتفاع في ضغط الدم، حيث عندما يتعرض الشخص إلى حالة غضب أو توتر يقوم القلب بضخ مزيد من كميات الدم، وبالتالي يشكل هذا الكم حمل زائد وغير معتاد على الأوعية الدموية، ونتيجة لهذا قد تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.5- مشاكل في الجهاز التنفسي: الأشخاص المصابون بأمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو لا يستطيعون التنفس بسهولة في حالة الشعور بالغضب، هذا الأمر من شأنه أن ينعكس سلبًا على حالتهم الصحية ويضعهم في خطر الإصابة بنوبة الربو.6- صداع الرأس: الغضب يزيد من توسع الأوعية الدموية في الرأس وزيادة تدفق الدم فيها، مما يؤدي للإصابة بالصداع الحاد، أيضا يؤدي إلى حدوث انقباض في بعض عضلات الرأس والرقبة، مما يتبعه شعور بأن هناك حزام مشدود حول الرأس.