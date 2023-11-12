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وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

الزكام
العديد من الحيل تساعد على التعافي من البرد
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مع انخفاض درجات الحرارة، تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مما يؤدى إلى التهاب الحلق والأنف.اضافة اعلان
وفي حين أن النوم أمر بالغ الأهمية لتقوية جهاز المناعة، إلا أن العديد من أعراض البرد يمكن أن تتفاقم عند الاستلقاء.

حيل مفاجئة تساعد على النوم

وكشفت ريبيكا سوين، خبيرة النوم عن حيل مفاجئة يمكن أن تساعد على النوم، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تعالج نزلات البرد.
وقالت سوين: "إن محاولة النوم أثناء التعامل مع نزلة البرد قد تكون صعبة، ولكن لحسن الحظ هناك بعض الأشياء التي يمكن للمرضى القيام بها لتسهيل العملية".
وأضافت: "يحتاج الجسم إلى أكبر قدر ممكن من النوم للتعافي، ولكن قد يكون ذلك صعبًا عندما يكون سيئًا لأن الأعراض مثل الاحتقان تتفاقم عند الاستلقاء".

حيل تساعد على النوم أثناء المرض

وأشارت إلى أن "هناك العديد من الحيل التي تساعد على النوم أثناء المرض، بما في ذلك تغيير أوضاع النوم وتبخير الوجه لتخفيف الاحتقان".
وأبانت خبيرة النوم عن أشياء مفاجئة في جميع أنحاء المنزل مثل الجوارب والبطاطس للعمل على مواجهة أعراض البرد والمساعدة في النوم.
وكشفت أن "العلاج بالجورب الرطب" يمكن أن يساعد على التخلص من الأعراض المزعجة، لذا نصحت بارتداء جوارب مبللة وباردة عند النوم، وترك الجسم يعمل أثناء الليل لتدفئة القدمين وتجفيف الجوارب.
وأوضحت أن هذا العلاج المنزلي يحفز بشكل طبيعي جهاز المناعة ويزيد الدورة الدموية في القدمين، مما يساعد على تقليل الاحتقان في الرأس والصدر.

شرائح البطاطس أو البصل لمواجهة البرد

وإذا كنت تواجه صعوبة في النوم بسبب نزلة البرد، فقد أوصت الخبيرة بتسخين جسمك بالبخار لتخفيف المخاط، والبقاء رطبًا والحفاظ على غرفة النوم باردة.
ومع ذلك، اقترحت أيضًا علاجًا غير عادي يتضمن وضع شرائح البطاطس أو البصل في الجوارب لتخفيف الأعراض وإزالة السموم.
وأضافت: "إن ذلك ينبع من الاعتقاد بأن البصل يمكن أن يقي من الطاعون الأسود ومبدأ العلاج الانعكاسي الصيني الذي يشير إلى أن علاج القدمين يفيد الجسم كله".

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