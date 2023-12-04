وصفة طبية.. الثوم والعسل أحدث علاج للإنفلونزا

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لطالما تم الإشادة بالعسل والثوم لفوائدهما الصحية لسنوات، لذلك نصح خبير في التداوي بالأعشاب بالجمع بينهما لتعزيز الصحة ومضاعفة فوائدهما. اضافة اعلان

ويقترح متخصصون تخمير العسل والثوم معًا للحصول على فوائدهما الصحية.





تخمير الثوم



الثوم مكمل لدعم جهاز المناعة



الاستفادة من العسل والثوم معًا



وقال ريان ستيفنسون، أحد محبي الأعشاب، ومؤسس موقع Artah الصحي، في مقابلة مع مجلة "فوجو": "عندما يتم تخمير الثوم، فإن فوائده مبالغ فيها".ويحتوي العسل على تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للتكاثر، ومضادة للسرطان، ومضادة للسرطان، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.ويُوصف العسل منذ فترة طويلة بأنه مثبط للسعال وملطف للحلق أيضًا، على ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".وعند مضغ الثوم أو سحقه، ينتج الثوم مركبات كبريتية مثل الألين، مما يساعد على تعزيز استجابة خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض.بالإضافة إلى ثاني كبريتيد ثنائي الأليل وs-أليل سيستين، اللذين يتمتعان بآفاق مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.وقال الدكتور راج أرورا، إن الثوم، الذي يمكن تناوله نيئًا أو كمكمل غذائي أو مخمر، وجد أيضًا أنه يعزز جهاز المناعة للمساعدة في منع أو تقليل شدة الأمراض، بما في ذلك نزلات البرد.وأضاف أرورا: "بالإضافة إلى الخصائص الطبية للعسل الخام والثوم، فإنك بالطبع تستفيد من غذاء البروبيوتيك الطبيعي، وهو أمر رائع لصحة الأمعاء".ويوصي خبير الصحة، ماكنزي ويلر، للاستفادة من العسل والثوم معًا بـ:وضع فصين أو ثلاثة فصوص من الثوم المقشر في وعاء وتغطيتها بالعسل الخام، ثم تحريكه.أغلق البرطمان بإحكام – مع فتحه وإغلاقه يوميًا، وهو ما يُعرف باسم "التجشؤ"، لتجنب تراكم الضغط أثناء التخميروضعه في مكان بارد وجاف لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع تقريبًا قبل إخراجه. ملعقة.ويقترح ويلر رش المزيج على بعض الخضر أو دهنه بعض الجبن والبسكويت به.

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