الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وصفة طبية.. الثوم والعسل أحدث علاج للإنفلونزا

العسل والثوم
فوائد للجمع بين العسل والثوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لطالما تم الإشادة بالعسل والثوم لفوائدهما الصحية لسنوات، لذلك نصح خبير في التداوي بالأعشاب بالجمع بينهما لتعزيز الصحة ومضاعفة فوائدهما.اضافة اعلان
ويقترح متخصصون تخمير العسل والثوم معًا للحصول على فوائدهما الصحية.

تخمير الثوم

وقال ريان ستيفنسون، أحد محبي الأعشاب، ومؤسس موقع Artah الصحي، في مقابلة مع مجلة "فوجو": "عندما يتم تخمير الثوم، فإن فوائده مبالغ فيها".
ويحتوي العسل على تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للتكاثر، ومضادة للسرطان، ومضادة للسرطان، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.
ويُوصف العسل منذ فترة طويلة بأنه مثبط للسعال وملطف للحلق أيضًا، على ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست". 
وعند مضغ الثوم أو سحقه، ينتج الثوم مركبات كبريتية مثل الألين، مما يساعد على تعزيز استجابة خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض.
بالإضافة إلى ثاني كبريتيد ثنائي الأليل وs-أليل سيستين، اللذين يتمتعان بآفاق مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات. 

الثوم مكمل لدعم جهاز المناعة 

وقال الدكتور راج أرورا، إن الثوم، الذي يمكن تناوله نيئًا أو كمكمل غذائي أو مخمر، وجد أيضًا أنه يعزز جهاز المناعة للمساعدة في منع أو تقليل شدة الأمراض، بما في ذلك نزلات البرد.
وأضاف أرورا: "بالإضافة إلى الخصائص الطبية للعسل الخام والثوم، فإنك بالطبع تستفيد من غذاء البروبيوتيك الطبيعي، وهو أمر رائع لصحة الأمعاء".

الاستفادة من العسل والثوم معًا

ويوصي خبير الصحة، ماكنزي ويلر، للاستفادة من العسل والثوم معًا بـ:
وضع فصين أو ثلاثة فصوص من الثوم المقشر في وعاء وتغطيتها بالعسل الخام، ثم تحريكه.
أغلق البرطمان بإحكام – مع فتحه وإغلاقه يوميًا، وهو ما يُعرف باسم "التجشؤ"، لتجنب تراكم الضغط أثناء التخمير 
وضعه في مكان بارد وجاف لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع تقريبًا قبل إخراجه. ملعقة.
ويقترح ويلر رش المزيج على بعض الخضر أو دهنه بعض الجبن والبسكويت به.

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

طب الاسنان
11:56 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

3 علامات في الفم تشير إلى نقص فيتامين ب12

متعاطي المخدر
9:27 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

كيف تتعرف على الشخص متعاطي المخدرات؟.. هذه أبرز العلامات

أمراض القلب
4:56 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

منها الشخير.. 7 علامات تصدر من أعضاء الجسم تدل على مرض القلب

علاج الضغط
2:16 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

استشاري: 10 عوامل تسبب انخفاض الضغط

اقرأ أيضا

للمرضى من هذه الفئات .. احذر أدوية احتقان الأنف

دراسة توضح أنواع الطفح الجلدي الأكثر شيوعاً

أكثر من 5 ملايين حالة وفاة إضافية بسبب تلوث الهواء في العالم

انتبه.. انخفاض درجة حرارة المنزل يؤدي إلى أزمة قلبية مميتة

دراسة جديدة.. تشخيص العديد من مرضى الضغط بصورة خاطئة لهذه الأسباب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ساعات النوم
12:16 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

توقيت موعد استيقاظك يحدد عدد ساعات نومك

فيتامين ب 12 22
11:13 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

تحذير طبي: لا تتناول فيتامين د بهذه الطريقة الخاطئة

العدوى في فصل الشتاء
8:52 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

إرشادات صحية مهمة للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء

فيروس كورونا
7:48 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام