وسط مخاوف من امتداده خارج فرنسا.. 4 مخاطر صحية مرتبطة ببق الفراش

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في ظل حالة الهلع التي أثارها انتشار بقّ الفراش وسط مخاوف من امتداده إلى دول أخرى، حذر طبيب من المخاطر الصحية للحشرة الماصة للدماء. اضافة اعلان

وأوضح الدكتور تشون تانج، المدير الطبي، والطبيب العام في مركز "بال مول" الطبي ببريطانيا، أنه على الرغم من أنه من غير المعروف أن بق الفراش تنقل الأمراض إلى البشر، إلا أن هناك "عدة" مخاطر صحية تشكلها.

وكشف عن المخاطر الأربعة التي يسببها بق الفراش، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس"، على النحو التالي:





1. ردود الفعل التحسسية



2. التهابات الجلد الثانوية



3. فقر الدم



4. أنماط النوم المضطربة



قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه لدغات بق الفراش، مما قد يؤدي إلى أعراض غير مريحة مثل الاحمرار والتورم والحكة الشديدة في مواقع اللدغة.وقال الطبيب: "في حالات نادرة، يمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية هذه أكثر خطورة وتتطلب عناية طبية".يمكن أن تؤدي لدغات بق الفراش إلى ظهور تقرحات مفتوحة أو شقوق في الجلد، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية.وقال تانج: "إذا ظهرت عليك علامات العدوى (على سبيل المثال، زيادة الألم والاحمرار والقيح)، فمن المهم طلب العلاج الطبي على الفور".على الرغم من أن هذا أمر نادر، إلا أن الطبيب أشار إلى أن الإصابة ببق الفراش لفترة طويلة لدى الفئات السكانية الضعيفة، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.وقال الدكتور تانج إن فقدان الدم نتيجة لدغات متعددة يمكن أن يمهد الطريق لاضطراب الدم هذا.يهاجم بق الفراش بشكل رئيسي مضيفيه ويتغذى عليهم ليلاً عندما يكونون نائمين.وأشار الطبيب إلى أن هذا يمكن أن تعطل نمط النوم، مما يؤدي إلى نوبات من التعب في اليوم التالي.لذا من الضروري معالجة غزو بق الفراش "على الفور" والاتصال بمتخصص مكافحة الآفات.ونصح الدكتور تانج: "لا تحاول علاج الإصابة ببق الفراش بنفسك، لأن الأساليب اليدوية غالبًا ما تكون غير فعالة ويمكن أن تزيد المشكلة سوءًا. إذا كنت تشك في إصابتك ببق الفراش، فاستشر خبير مكافحة الحشرات للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين".