وزير الصحة: التغطية الصحية تخطت المستهدف.. ونعالج السرطان بالإشعاع الدقيق

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أشاد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد للخدمات الصحية في المملكة. اضافة اعلان

وذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من ملتقى الميزانية 2024 بعنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية".





تغطية الخدمات الصحية تخطت المستهدف



الإسعاف الجوي أنقذ حياة 2000 شخص



معالجة السرطان بالإشعاع الدقيق



نسبة المحكمين في السكري 70% بالرعاية الحديثة



وبيّن أن رقعة تغطية الخدمات الصحية في المملكة اتسعت إلى قرابة 94% متجاوزة المستهدف 88% في عام 2023، حيث تم تدشين العديد من المشاريع الصحية، على رأسها مستشفى جازان التخصصي.إضافة لمستشفى الولادة والأطفال بجدة، والذي يضم أكبر عدد أسرة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة إقليميًا، ليصل إجمالي الأسرة في المشاريع التي تم افتتاحها خلال عام واحد لأكثر من 1,200 سرير.وأشار وزير الصحة إلى أن الإسعاف الجوي أنقذ حياة 2000 شخص منذ إطلاقه، وعلى صعيد الرعاية التخصصية، تضاعف عدد مراكز الأورام من 9 في عام 2016م إلى 18 مركزاً لتعمل منظومة خدمات الأورام الأساسية في جميع مناطق المملكة.كشف عن إضافة تقنية العلاج بالبروتون إلى المنظومة الصحية في المملكة، والذي يُعالج الأورام بالإشعاع الدقيق الذي يقتل الخلايا السرطانية ولا يؤثر على الأعضاء المجاورة للورم.ما يجعله خياراً أمثل في علاج حالات الأطفال والأورام في المناطق الحساسة، ويُعد المركز السعودي للبروتون الأول من نوعه في المنطقة.وبيّن أن نموذج الرعاية الحديث شامل ومتكامل للوقاية والخدمات الصحية، منوّهاً بالنموذج المميز للرعاية الحديثة في تجمع الأحساء، التي بلغت نسبة المتحكمين فيها بالسكري 70% وذلك ما تعمل وزارة الصحة على تطبيقه في جميع مناطق المملكة.