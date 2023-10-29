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وزير الصحة: ارتفاع متوسط عمر الفرد بالمملكة إلى 78 عامًا

رعاية كبار السن
كبار السن يحظون بالرعاية الصحية
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أعلن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عن ارتفاع متوسط عمر الفرد بالمملكة في غضون 7 سنوات إلى أكثر من 78 عامًا. اضافة اعلان
وقال في مستهل فعاليات ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض اليوم: "في 2016 متوسط العمر للفرد بالمملكة كان لايتجاوز 74 عامًا، أما الآن فقد تجاوز مستهدفات 2022 ليصبح عمر الفرد 78.6 عامًا". 

معدل الوفيات في حوادث الطرق

وأضاف: "كان وقتها معدل الوفيات في حوادث الطرق 28 شخصًا في كل 100 ألف من السكان، وانخفض العدد إلى 14 شخصًا في كل 100 ألف من السكان حاليًا".

مؤشر الوفيات المبكرة

وأوضح أنه "كان حينها مؤشر الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة (الضغط – السكري – السمنة وغيرها) يصل إلى قرابة 600 لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم أصبحت هذه النسبة مقاربة إلى 500 لكل 100 ألف من السكان".

ويهدف ملتقى الصحة العالمي، الذي يقام تحت شعار "استثمر في الصحة"، إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل وعمرًا أطول، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.

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