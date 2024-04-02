وداعًا للحَقْن اليومي.. "البنكرياس الصناعي" يُغيّر حياة مرضى السكري

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في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، من المقرر تزويد عشرات الآلاف من البريطانيين المصابين بمرض السكري من النوع الأول ببنكرياس صناعي، مما يضع حدًا للحقن اليومي بالأنسولين.

ويراقب الجهاز مستوى السكر في الدم لدى الشخص باستمرار، ثم يقوم تلقائيًا بضبط كمية الأنسولين الممنوحة له من خلال المضخة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن الدكتورة كلير هامبلينج، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "إن هذه التكنولوجيا التحويلية تمتلك القدرة على إعادة تعريف حياة المصابين بالسكري من النوع الأول".





تحسين حياة مرضى السكري



البنكرياس الاصطناعي



ما أعراض مرض السكري من النوع الأول؟



وقال البروفيسور بارثا كار، المستشار الوطني المتخصص لمرض السكري في هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "هذه التكنولوجيا المستقبلية لا تعمل على تحسين الرعاية الطبية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين نوعية الحياة للمتضررين".وعلى عكس مرض السكري من النوع الثاني، لا توجد وسائل وقائية للحيلولة دون الإصابة بالسكري من النوع الأول، الذي يستمر مدى الحياة مما يؤدي إلى تدمير خلايا البنكرياس التي تنتج هرمون الأنسولين، الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.ويتعين على المرضى عادة مراقبة نسبة السكر في الدم طوال اليوم وحقن أنفسهم بالهرمون للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.وأوصى المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ببريطانيا العام الماضي بضرورة تزويد المرضى بأنظمة "البنكرياس الاصطناعي" إذا كانوا غير قادرين على التحكم في مستويات الجلوكوز لديهم.وقامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بتجربة هذه التكنولوجيا - التي تسمى نظام الحلقة المغلقة الهجينة - على 835 شخصًا بالغًا وطفلًا مصابين بالسكري من النوع الأول وستبدأ الآن في طرحها لجميع المرضى المؤهلين.وقال وزير الصحة أندرو ستيفنسون: "يواجه الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول الضغط المستمر الناتج عن الحاجة إلى مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم لديهم".وأضاف: "ستعمل هذه التقنية الجديدة على تخفيف العبء عن المرضى وتسمح لهم بإدارة حالتهم بسهولة أكبر".تشمل أعراض مرض السكري من النوع الأول ما يلي:الشعور بالعطش الشديد.التبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل.الشعور بالتعب الشديد.فقدان الوزن دون محاولة.مرض القلاع.عدم وضوح الرؤية.الجروح والخدوش التي لا تلتئم.رائحة الفم الكريهة.