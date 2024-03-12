وجبة سحور مثالية لتجنب العطش في نهار رمضان

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من السنة النبوية المواظبة على السحور في رمضان لما فيه من البركة، وراحة المسلم في يوم صيامه، لذا يجب الاهتمام به وبنوع الأطعمة التي تقدم فيه تجنبا للعطش في نهار رمضان.



وجبة سحور مثالية:

الماء والكافيين:

مخاطر الإكثار من شرب الماء:

يجب التركيز في وجبة السحور على الأصناف الغنية بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية للجسم خلال ساعات الصيام.ومن المهم أن تضم وجبة السحور الخضار والخبز من الحبوب الكاملة والمأكولات الغنية بالبروتينات مثل الألبان والبيض والأفوكادو.للحفاظ على ترطيب الجسم يجب تناول المأكولات الغنية بالماء مثل البطيخ والسلطات الخضراء والخيار والطماطم.كما يجب التنبه الى أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية يتسببون بكثرة التبول ما يؤدي الى الجفاف.سحور مثالي:1-قطعتان من الخبز2- بيضة مسلوقة3- خضار4- لبنة أو جبنة5 - زعتر وزيت6- شاي أعشابيؤدي شرب كميات كبيرة من الماء التي لا يحتاجها الجسم إلى خلل في نسبة الصوديوم في الدم، مما قد يضر بالدماغ، ويؤدي إلى تلف الدماغ أو الغيبوبة، وفي بعض الحالات قد يصل إلى الوفاة، بحسب موقع (cnbc) وأكده اختصاصي التغذية العلاجية.كما أن هذه الحالات تحدث بين 20-25 في المئة من الأشخاص الذين يشربون الماء بكثرة ولكنهم يمتنعون عنه لفترة معينة (مثل رمضان).ويعد التسمم المائي من أخطر المشكلات الصحية التي قد يواجهها الإنسان، لما يسببه من تمدد لأنسجة الجسم المرنة، مثل الدهون والعضلات، وخاصة الدماغ، ولتجنب ذلك، ينصح بشرب 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا.