واحدة من 50 مليونًا.. امرأة برحم مزدوج تنجب توأمًا في يومين مختلفين!

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في حالة نادرة تتكرر مرة واحدة من كل 50 مليونًا، أنجبت امرأة أمريكية لديها رحمًا مزدوجًا، ابنتين توأم في يومين مختلفين. اضافة اعلان





حمل نادر



ذهول وصدمة



مفاجأة طبية



الولادة المبكرة



ووصلت كيلسي هاتشر (32 عامًا) إلى مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام في 19 ديسمبر، وبعد 20 ساعة من المخاض، أنجبت ابنتين توأم، لكن في يومين مختلفين.فقد ولدت روكسي في 19 ديسمبر، وولدت ريبيل في اليوم التالي.وقالت هاتشر، وفقًا لبيان صحفي: "لم يكن بإمكاننا أبدًا في أعنف أحلامنا أن نخطط للحمل والولادة مثل هذا، ولكن جلب طفلتينا الأصحاء إلى هذا العالم بأمان كان دائمًا الهدف، وقد ساعدنا (مستشفى جامعة ألاباما في برمنجها) على تحقيق ذلك".واكتشفت هاتشر حالتها النادرة لأول مرة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. لكن أطفالها الثلاثة الأوائل - رايلين (6 سنوات)، ريفر (4) وريمي (2) - كانوا نتيجة حالات حمل "طبيعية".وفي حملها الأخير، اكتشفت عملية الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية أنها تحمل توأمًا في رحمين مختلفين.وقالت هاتشر لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" الشهر الماضي: "كل ما أمكنني فعله هو الضحك. اتصلت على الفور بزوجي كالب لأخبره أنه لم يكن معي في الموعد. ضحكنا أنا وهو معًا".وأوضحت أن الأطباء كانوا أيضًا في حالة صدمة، مشيرة إلى أن حالتها "نادرة ومميزة".وقامت طبيبة التوليد في كيلسي، شويتا باتيل، دكتوراه في الطب، وأستاذة مساعدة في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام، برعاية هاتشر خلال حملها، والذي أشارت إليه باتيل على أنه "مفاجأة طبية حقيقية".وقالت في لبيان الصحفي: "كنت أعلم أنني سأحتاج إلى خبرة إضافية. لحسن الحظ، تمكنت من التواصل مع زملائي في طب الأم والجنين في (مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام) والمتخصصين في حالات التوليد عالية الخطورة وحالات الحمل الفريدة".وقال ريتشارد أو. ديفيس، الأستاذ في مستشفى جامعة ألاباما في برمنجهام: "في الحمل التوأم النموذجي، يتشارك التوأم في رحم واحد، مما يمكن أن يحد من مقدار المساحة المتاحة لكل منهما، مما يجعل الولادة المبكرة احتمالًا كبيرًا".وأضاف ديفيس، الذي شارك في إدارة حمل هاتشر: "مع أطفال كيلسي، كان لكل منهما رحم وكيس ومشيمة وحبل سري خاص بهما، مما أتاح لهما مساحة إضافية للنمو والتطور".وعلى الرغم من أن هاتشر كان لديها طفل واحد في كل رحم، إلا أنه تم إطلاق بويضتين تم تخصيبهما خلال نفس دورة التبويض، وهو ما يستوفي معايير التوائم غير الشقيقة.وقال ديفيس في البيان: "في نهاية المطاف، كان هناك طفلان في بطن واحد في نفس الوقت. كانا شقيقين مختلفين".في حين أن العمليات القيصرية قد تكون "خيارًا أكثر تحكمًا في الولادة" للحالات عالية الخطورة مثل حالة هاتشر، إلا أن الأطباء احترموا رغبتها في الحصول على نفس تجربة الولادة التي كانت تتمتع بها مع أطفالها الآخرين - طالما كان الأمر آمنًا.