الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يسبب الهاتف أورام الدماغ؟.. دراسة تحسم الجدل

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
الهاتف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توصلت دراسة بريطانية جديدة، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة وخطر ظهور الأورام الدماغية.

الهاتف وصحة الدماغ

وأوضحت جهة بحثية دولية COSMOS، التي أطلقت بمبادرة من معهد كارولينسكا وكلية الإمبراطورية لندن في بريطانيا، أن متابعة أكثر من 250,000 مستخدم قوي للهواتف المحمولة لم يظهر لديهم خطر أعلى للإصابة بالأورام الدماغية من مستخدمين آخرين.
وكان الاستخدام الواسع النطاق للهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات اللاسلكية، أدى إلى تشكيل قلق من أن الإشعاع الكهرومغناطيسي الترددي للتكنولوجيا المحمولة قد يسبب السرطان وأمراض صحية أخرى مشابهة.
كذلك دعت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي إلى إجراء دراسات عالية الجودة للإجابة على هذه الأسئلة، وعليه أطلقت هذه الدراسة قبل حوالي 20 عاماً.

أهم نتائج الدراسة

وبين عامي 2007 و2013، تم إجراء البحث عن عدد كبير من الأشخاص في 5 دول، مع متابعة سجلاتهم الصحية، لاسيما تلك التي قد تشير إلى تشكل أورام سرطانية.
وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون أكثر على هواتفهم المحمولة ليس لديهم خطر أعلى للأورام الدماغية من الآخرين.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

مع انتشار الفيروس بين الثدييات.. تزايد المخاوف من إصابة البشر بأنفلونزا الطيور

تدابير ضرورية لمرضى السكري في أول أيام رمضان

ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان

الخضيري يقدم وصفة ذهبية للسحور الصحي في رمضان

لصحتك في رمضان.. ما يجب تناوله وشربه في الإفطار والسحور

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook