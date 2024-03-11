هل يسبب الهاتف أورام الدماغ؟.. دراسة تحسم الجدل

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توصلت دراسة بريطانية جديدة، إلى أنه لا يوجد ارتباط بين استخدام الهاتف المحمول لفترة طويلة وخطر ظهور الأورام الدماغية.



الهاتف وصحة الدماغ



أهم نتائج الدراسة



وأوضحت جهة بحثية دولية COSMOS، التي أطلقت بمبادرة من معهد كارولينسكا وكلية الإمبراطورية لندن في بريطانيا، أن متابعة أكثر من 250,000 مستخدم قوي للهواتف المحمولة لم يظهر لديهم خطر أعلى للإصابة بالأورام الدماغية من مستخدمين آخرين.وكان الاستخدام الواسع النطاق للهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات اللاسلكية، أدى إلى تشكيل قلق من أن الإشعاع الكهرومغناطيسي الترددي للتكنولوجيا المحمولة قد يسبب السرطان وأمراض صحية أخرى مشابهة.كذلك دعت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي إلى إجراء دراسات عالية الجودة للإجابة على هذه الأسئلة، وعليه أطلقت هذه الدراسة قبل حوالي 20 عاماً.وبين عامي 2007 و2013، تم إجراء البحث عن عدد كبير من الأشخاص في 5 دول، مع متابعة سجلاتهم الصحية، لاسيما تلك التي قد تشير إلى تشكل أورام سرطانية.وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون أكثر على هواتفهم المحمولة ليس لديهم خطر أعلى للأورام الدماغية من الآخرين.