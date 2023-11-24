هل يزيد الطقس البارد فرص الإصابة بأمراض القلب؟

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تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب خلال تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، والسبب يرجع إلى انقباض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم. اضافة اعلان





عوامل التعرض للإصابة بأمراض القلب



زيادة التوتر خلال فصل الشتاء



زيادة معدل ضربات القلب



الشعور بالثقل أو الضيق في الصدر



تجنب التعرض لأمراض القلب



وهذه العوامل تعرض الشخص للإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لما نشره التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.وأكد التقرير أن الإصابة بالنوبات القلبية تزيد خلال فصل الشتاء، والسبب يرجع إلى أن الطقس البارد يسبب تشنجات في الشرايين التاجية ويساهم في تباطؤها وزيادة تراكم الصفائح الدموية لتكوين جلطات.وذلك وفقا لما أكدته الدكتورة آميا أوديافار، استشاري أمراض القلب وأخصائية الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، في مستشفى بي دي هندوجا.وأضافت استشاري أمراض القلب أن التوتر يزداد فرص الشعور به خلال فصل الشتاء بسبب زيادة الهرمونات الخاصة به كالأدرينالين.ويسبب ارتفاع الهرمونات في ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، وهذه الأمور تزيد من فرص الإصابة بالجلطات، وأيضا تعرض الشخص للسكتات الدماغية، والنوبات.ومن أبرز المضاعفات الصحية الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة أيضا التعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي، وضعف وظائف الرئة.وأضاف التقرير أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على الشخص، ويجب من خلالها توخى الحذر، ومنها الشعور بالثقل أو ضيق في الصدر، يمتد إلى الفك أو أحد الذراعين، وضيق في التنفس، والقيء، وزيادة التعرق.لا تتجاهل الألم واذهب للطوارئ على الفور لإجراء بعض التدابير والفحوصات، ومنها تخطيط كهربية القلب واختبار دم يسمى مستويات تروبونين.وقدم التقرير بعض النصائح الصحية التي يجب القيام بها، لتجنب التعرض لأمراض القلب، بسبب برودة الطقس، ومنها..مرضى القلب الذين يتناولون الأدوية يجب ألا يتوقفوا عن تناولها، خاصة أدوية السيولة.حافظ على نفسك من برودة الطقستناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في شعورك بالدفء، كالبطاطا، والسبانخ، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، لكن حال انخفاض درجة حرارة الطقس بشكل شديد يجب عليك تجنب الرياضة.