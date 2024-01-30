هل يجب على من تخطى الأربعين تناول الأسبرين يوميا؟ (فيديو)

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أجاب اختصاصي الأعصاب، الدكتور محمد المهدي، على تساؤل: هل يجب على من تخطوا سن الأربعين تناول الأسبرين يوميًا؟

وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة "تيك توك". اضافة اعلان





هل يجب على كل من وصل سن الـ 40 تعاطى الأسبرين؟



وظائف الأسبرين وأثره في جسم الإنسان



قياس نسبة خطورة الإصابة بالجلطات قبل تناول الأسبرين



أصحاب سن الـ 60 لا يتعاطون الأسبرين نهائيًا



وقال إن الإجابة القاطعة تمنع ذلك وتؤكد أن هذه المقولة خاطئة تمامًا، خاصة عندما نتعرف على الأسبرين ووظائفه وأثره في جسم الإنسان.وأضاف الدكتور المهدي، يقوم الأسبرين بـ 4 وظائف، يساعد في سيولة الدم وبالتالي القضاء على لزوجته، وعلاج الجلطات، ويعالج الالتهابات المختلفة، ويخفض درجة الحرارة ، ويسكن الآلام.ويؤكد المهدي على أن هناك نوعين فقط ممن وصلوا سن الأربعين يستطيعون تناول الأسبرين يوميا، الأول: هم الفئة التي سبق وأن أصيبت بالجلطة بالفعل.ويضيف، أما الفئة الثانية فهي التي تضم من لديه نسبة خطورة تتخطى 10% فيما يتعلق بالجلطات، ويتم تحديد هذه النسبة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة حول التاريخ المرضي وضغط الدم والسكري والكوليسترول.ويقول: هناك العديد من التطبيقات التي تحسب هذه النسبة بناء على الإجابة على هذه الأسئلة، فإذا كانت النتيجة 10% أو أكثر وجب تناول الأسبرين، وأقل من ذلك لا يسمح به.وأشار المهدى إلى خطورة تناول الأسبرين للأشخاص العاديين، لأنهم بذلك وإن حاولوا الحماية من الجلطات، فإنهم يعرضون أنفسهم إلى خطر آخر وهو الإصابة بنزيف المخ.ونصح المهدي كل من يتعاطى الأسبرين بعد سن الأربعين ولا يقع ضمن الفئات المسموح لها بذلك التوقف عنه فورًا، مؤكدًا على أن من تخطى الـ 60 لا يتناول الأسبرين مطلقًا.



