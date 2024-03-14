هل يؤثر الصيام على الدورة الشهرية؟.. هذا ما قاله الأطباء

أ أ

تمتنع المرأة عن الصيام في أيام الدورة الشهرية، امتثالاً لأوامر الله تعالى بالامتناع عن الصيام في تلك الأيام.

فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، وعليها القضاء، حتىٰ ولو رأت الدم قبيل المغرب بدقائق قليلة.

عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "يصيبنا ذلك، فَنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجه مسلم.

وخلال مرور المرأة بفترة الحيض الشهرية، تفقد المرأة الدم، وقد يؤدي ذلك إلى معاناتها من التعب، وقد أظهرت العديد من الدراسات تأثيرات الصيام على الدورة الشهرية للمرأة.





تأثير التغيير في الروتين الطبيعي للمرأة على الدورة الشهرية



تأثير إيجابي على هرمونات التوتر لدى النساء



من المرجح أن يؤثر التغيير في الروتين الطبيعي للمرأة على الدورة الشهرية لفترة أقصر. وأشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أنماط الأكل غير الطبيعية، وانخفاض مستويات هرمون الليبتين (نقص الطاقة)، والصيام كعوامل يمكن أن تؤثر على أنماط الدورة الشهرية.وأظهرت دراسة أجرتها جامعة همدان، ونشرت في مجلة "إيران للطب التناسلي" عام 2013، أن النساء اللاتي صمن لأكثر من 15 يومًا خلال شهر رمضان أبلغن عن بعض اضطرابات الدورة الشهرية.ومن بين الاضطرابات: عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها، غير طبيعية، النزيف لفترات طويلة (قلة الطمث، كثرة الطمث، فرط الطمث). وقد عانين من هذه التأثيرات خلال الأشهر الثلاثة التالية.ولاحظت دراسة أخرى نشرت في مجلة جمعية الشرق الأوسط للخصوبة عام 2017، وجود تغيرات في الدورة الشهرية لدى المراهقات، وخاصة في حجم الدم، وفقًا لموقع nuawoman.com.بينما أوضحت دراسة أجريت عام 2015، أن صيام شهر رمضان يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على هرمونات التوتر لدى النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض. إذ انخفضت الهرمونات العصبية الإجهادية لدى النساء خلال صيام رمضان.بينما يشعر الباحثون أن اضطراب الساعة البيولوجية (بسبب تغير أنماط الأكل والنوم) يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية، تشير بعض الأبحاث السابقة إلى أن الدورة الشهرية تؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية.ويبدو أن المبيضين لديهما ساعتهما البيولوجية الخاصة، والصيام المتقطع أو صيام رمضان إذا تم بشكل صحيح، قد يساعد في إيقاعات يومية أكثر قوة!ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين صيام رمضان والحيض حيث يبدو أن الدراسات والبيانات محدودة، وبالتالي يصعب استخلاص نتيجة.