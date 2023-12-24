هل مرضى الإيدز قادرون على الزواج والإنجاب؟.. هذه الشروط تحدد الأمر

أ أ



قال الدكتور محمد سوار، طبيب استشاري ومنسق برنامج الإيدز في المنطقة الشرقية، إن مرضى الإيدز قادرون على الزواج والإنجاب من أصحاء، وذلك بعد إجراء فحوصات تستمر لمدة عام، بحيث يصبح الحمل الفيروسي للمريض صفرًا على مدار العام. اضافة اعلان





هل يستطيع مرضى الإيدز الزواج والإنجاب؟



نسبة انتقال العدوى للطرف السليم:



وأوضح "سوار" - بحسب اليوم - أن هناك عدة شروط يجب توافرها أولا ومنها أن يخضع المريض لفحص كل ثلاثة أشهر للتأكد من نسبة المرض في الدم، وعندما يتم الانتهاء من عام كامل بنسبة صفر لحامل المرض يستطيع الزواج، حيث يتم تحويله أولاً للتقييم النفسي في مجمع الأمل للصحة النفسية، ويتم تقييم الطرفين _الزوج والزوجة_ نفسياً، ثم يتم تحويلهم إلى لجنة زواج المتعايشين في الرياض، وبعد فحصهم يتم إعطائهم الموافقة على الزواج، ثم يخضعون لمتابعة دورية في عيادات مرضى الإيدز لإنجاب أطفال سليمين.وأضاف أن مريض الإيدز المتعايش يستطيع إنجاب أطفال سليمين بشرط أن يكون منتظماً بالعلاج ويأخذ مضاد الفيروسات مدى الحياة، وفي حين انتظام العلاج سوف تكون نسبة المرض في الدم صفر وبالتالي لن يصاب الطفل.وأكد أن نسبة انتقال العدوى للطرف السليم تكون ضعيفة جداً في حال الانتظام والمتابعة في العلاج، ولم يسبق لأي مريض نقل المرض للطرف السليم.وأشار الى وجود 4 عيادات متابعة في كل من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ومستشفى القطيف المركزي ومستشفى أرامكو ومستشفى الحرس الوطني للمتابعة المستمرة والمنتظمة.