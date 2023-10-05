هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يتعارض مع الإبر البيولوجية؟.. الصحة توضح

أ أ

حددت وزارة الصحة، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ردًا على استفسار حول ما إذا كان يتعارض مع الإبر البيولوجية من عدمه. اضافة اعلان





الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا



تأجيل موعد التطعيم



صباحك صحة

تشمل الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية الفئات التالية:

-الأطفال أقل من 6 أشهر.

- من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق

ويمكن تلقي التطعيمة لمن لديهم حساسية شديدة من البيض تحت استشارة الطبيب المعالج.

1- — الصحة_937 (@SaudiMOH937) October 5, 2023

وقالت الوزارة عبر حساب الصحة_937 في منصة "إكس": تشمل الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية الفئات التالية:-الأطفال أقل من 6 أشهر.- من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.-ويمكن تلقي التطعيم لمن لديهم حساسية شديدة من البيض تحت استشارة الطبيب المعالج.وبشكل عام يتم تأجيل موعد التطعيم:-لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.-أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة.- كما ينبغي إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي التطعيم.