الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يتعارض مع الإبر البيولوجية؟.. الصحة توضح

لقاح الانفلونزا
لقاح الإنفلونزا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حددت وزارة الصحة، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ردًا على استفسار حول ما إذا كان يتعارض مع الإبر البيولوجية من عدمه.اضافة اعلان

الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا

وقالت الوزارة عبر حساب الصحة_937 في منصة "إكس": تشمل الفئات الممنوعة من أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية الفئات التالية:
-الأطفال أقل من 6 أشهر.
- من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.
-ويمكن تلقي التطعيم لمن لديهم حساسية شديدة من البيض تحت استشارة الطبيب المعالج.

تأجيل موعد التطعيم

وبشكل عام يتم تأجيل موعد التطعيم:
-لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.
-أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة.
- كما ينبغي إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي التطعيم.  


اقرأ أيضا

السكري
9:13 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

دراسة تتوقع عمر من يصاب بالسكري من النوع الثاني قبل الثلاثين

الدوار
9:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

لماذا تشعر بالدوار عند الوقوف؟.. تعرف على الأسباب

جدري الماء
5:14 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟

الشعور بالجوع عند الطقس البارد
3:44 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الإنسان يشعر بالجوع أكثر في الطقس البارد

اقرأ أيضا

استشاري يوجه نصيحة مهمة لكبار السن ومرضى القلب

سعود الطبية: ثلاثة مفاتيح لغذاء مثالي

ماذا ستفعل إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ولكن اختبارك سلبي؟

9 أشياء تساعدك على تجاوز اكتئاب الخريف

الصحة: هذه أعراض سرطان الثدي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سرطان الثدي 2:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الصحة: هذه أعراض سرطان الثدي

الصحة 10:10 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الصحة تناشد الجميع التحصين بلقاح الإنفلونزا الموسمية.. وتكشف نسبة الوقاية

الانفلونزا 4:06 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"الصحة" تحذر من مضاعفات الأنفلونزا وتشدد على أهمية اللقاح

6 6 878 2:19 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

"وقاء عسير" تُتظم حملة للتعريف بداء الكلب وطرق الوقاية منه

اقرأ أيضا

ضغط الدم
2:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

دراسة: قلة النوم تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

مستشفى الملك فيصل التخصصي
1:13 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"التخصصي" يتابع مرضى قصور القلب "عن بعد" باستخدام هذه الطريقة

أطعمة
12:51 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

6 تعديلات غذائية تضيف سنوات إلى عمرك.. تعرف عليها

ضغط الدم
10:40 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

6 مشروبات منزلية تعمل على خفض ضغط الدم.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:24 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجراءات جديدة للمعتمرين وتدريس علوم الفضاء والأمن السيبراني

78666
8:56 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

دخول التوأم السيامي التنزاني غرفة العمليات تمهيدًا لبدء عملية الفصل

السفارة السعودية في الكويت
8:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

الدكتور سعد الخثلان
8:30 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

واتساب
8:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

أمطار المملكة 16
8:00 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الجوف وجازان.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 6 مناطق