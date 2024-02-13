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تفاعل الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مع سؤال أحد متابعيه حول إمكانية تناول مريض السكر أو الكوليسترول خبز الشعير أو الشوفان.





خبز الشعير أو الشوفان:



انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول:



الأسبرين والوقاية من الجلطات:



خطورة جلطات الرئة



وقال المتابع في سؤاله :" هل خبز الشعير أو الشوفان مناسب لمريض السكر أو الكوليسترول ؟"، وأجاب "النمر" بالقول :"يعتمد على وزنه ورياضته ومدى تحكمه بالسكري...الخ".وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن انسداد الشرايين ليس شرطا لارتفاع نسبة الكوليسترول.جاء ذلك في رد من النمر، على استفسار أحد المرضى قال فيه : "إذا كان عندي شرايين مسدودة هل لازم يكون عندي ارتفاع كوليسترول؟".وأجاب الدكتور خالد النمر بقوله : "لا م اهو بشرط... لأن هناك عوامل كثيرة تسببها".وفي وقت سابق،أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول دواء الأسبرين مرة كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام لا يقي من الجلطات.وأجاب النمر، عبر حسابه في منصة إكس على سؤال بشأن تأثير تناول الأسبرين أسبوعيا في الوقاية من الجلطات بقوله : "ليس هناك فائدة في الوقاية من الجلطات بأخذ الاسبرين مرة كل ٣ أيام أو أسبوع".وأضاف الدكتور خالد النمر أنه يجب الانتظام في تناول الأسبرين يومياً للوقاية من الجلطات.ويوضح الأطباء، أن الإصابة بجلطة الرئة تعتبر من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الأشخاص.وفي بعض الأحيان يتجاهل بعض الأشخاص أعراضها التي يمكن أن تكون غير شائعة ومعروفة لدى العديدين.موقع "clevelandclinic " ذكر أهم الأعراض التي يجب مراقبتها، و نصائح وقائية من الإصابة بها: