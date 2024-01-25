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هل تنجب المرأة في سن الـ70؟.. دراسة حديثة تجيب

الطمث
تأخير الطمث أو القضاء عليه
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أثبتت دراسة جديدة أن الإجراء المستخدم لعلاج العقم لدى النساء من مرضى السرطان قد يكون الحل لتأخير انقطاع الطمث إلى أجل غير مسمى.اضافة اعلان

تأخير انقطاع الطمث إلى أجل غير مسمى

اكتشف علماء الرياضيات أنه من خلال زرع أنسجة المبيض التي تم حصادها سابقا لدى المرأة، يمكنهم إعادة بناء البصيلات اللازمة لاستعادة خصوبتها، وفقا لـ "الوطن".
وتسمى هذه العملية حفظ أنسجة المبيض بالتبريد، وقد تم استخدامها على مريضات السرطان اللواتي كنّ سيصبن بالعقم بسبب انقطاع الطمث المبكر الناجم عن علاجات السرطان.

عملية إرجاع الأنسجة إلى أجزاء قبل انقطاع الطمث

ويمكن تأخير انقطاع الطمث أو حتى القضاء عليه إذا تم إرجاع الأنسجة إلى أجزاء، مع استبدال أنسجة متعددة، قبل حدوث انقطاع الطمث مباشرة.
ويعني نجاح هذا الإجراء في حالة تنفيذه على تجارب بشرية أن النساء سيتمتعن بالخصوبة في عمر السبعينيات وما بعدها.

القضاء على الطمث أصبح متاحًا لأول مرة في التاريخ

وقال عالم أحياء المبيض والأستاذ المساعد في طب التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في كلية الطب بجامعة ييل (YSM) و المعد المشارك في الدراسة كوتلوك أوكتاي، : "لأول مرة في التاريخ الطبي، لدينا القدرة على تأخير انقطاع الطمث أو القضاء عليه".
وفي السنوات الأخيرة، ركز جهوده على تطبيق العملية نفسها لعلاج النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وأنشأ نموذجا رياضيا يتنبأ بالمدة التي يمكن أن يؤدي فيها الإجراء إلى تأخير انقطاع الطمث.

نموذج يتنبأ بالوقت المثالي لتأخير الطمث

ويوضح النموذج المدة التي يتأخر فيها انقطاع الطمث، اعتمادا على عمر المرأة عندما تم حصاد أنسجة المبيض.
وأظهر أنه كلما كانت المرأة أصغر سنا عندما خضعت للحفظ بالتبريد، كلما تأخر انقطاع الطمث لديها لفترة أطول.


تجميد أنسجة المبيض وانقطاع الطمث

وقالت الدراسة: "إذا كان من الممكن تجميد أنسجة المبيض تحت سن 30 عاما، فمن الناحية النظرية، يمكن القضاء على انقطاع الطمث في بعض الحالات".
وقال أوكتاي: "كلما كان الشخص أصغر سنا، كلما زاد عدد البويضات، وكذلك زادت جودة تلك البويضات".

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