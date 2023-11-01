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هل تناول البيض يوميًا خطر على صحتك؟.. طبيب يكشف عن مفاجأة

تناول البيض
جدل طبي حول تناول البيض
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على مدار سنوات، ثار جدل حول تناول البيض الذي يشتهر بفوائده كونه مصدرًا غذائيًا غنيًا يمد الجسم بالبروتيانات الضرورية، في ظل تحذيرات من محتواه من الكوليسترول.اضافة اعلان
وفي حين حذر البعض من الخطر المتزايد الناجم عن ارتفاع الكوليسترول مما يؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، قالت العديد من الهيئات الصحية إن تناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيًا تعتبر "آمنة" لمعظم الناس.

مادة الكولين

غير أن الدكتور مايكل روزين - كبير مسؤولي الصحة في "كليفلاند كلينك" – حذر في مقابلة برنامج "دكتور أوز" التلفزيوني من أمر آخر، وهو أن صفار البيض يحتوي على كميات عالية من مادة تسمى الكولين. 
وقال: "صفار البيض يتمتع بتغذية رائعة. إنه يحتوي على كل البروتينات التي تحتاجها، وجميع الأحماض الأمينية التي تحتاجها، فهو رائع".
وتابع: "كنا قلقين عليهم بسبب هذه المادة الصفراء، الكولسترول. لكننا كنا قلقين لسبب خاطئ. ما لديه (البيض) هو الكثير من هذا الكولين. الآن يوجد الكولين أكثر بمئة مرة من كوب الكرنب المفضل لديك، لكن الكولين ضروري"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

التهابات في الجسم

وفيما شدد الدكتور مايكل روزين على أهميته ضروري لصحة الدماغ والتمثيل الغذائي، تساءل في الوقت ذاته: هل يشكل خطرا؟، ليجيب محذرًا من أن زيادة الكولين يمكن أن تسبب التهابات في الجسم.
وتابع: "حسنًا، في كليفلاند كلينيك، أجرى ستان هازن وويلسون تانج بعض الأبحاث الرائعة  التي أظهرت أنه يحول البكتيريا الموجودة بداخلك لإنتاج ثلاثي الميثيل أمين (TMA)، والذي يذهب إلى كبدك مما يسبب التهابًا في شرايينك في دماغك وفي كليتك".
واستدرك: "لذا فإن القليل من الكولين ضروري للغاية ولكن الكولين مع صفار البيض قد يكون أكثر من اللازم".
وأضاف الدكتور أوز أن الكولين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم الخطيرة والمشاكل المرتبطة بها.
وقال: "إن (TMA) يتحول إلى هذا الشيء الذي يمكن أن يسبب التهابًا في الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تكوين لويحات. هذا يمكن أن يضيق الشرايين".

كم بيضة يجب أن نأكل؟

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب أو السكتات الدماغية أو جلطات الدم، فقد حذر الدكتور روزين من تناول أكثر من بيضة واحدة في الأسبوع.
واستشهد بإرشادات جمعية القلب الأمريكية، القائلة: "إذا كنت ستتناول بيضًا، صفار بيضة واحدة أو بياض بيضتين يوميًا، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون واحدة في الأسبوع إذا أردت ذلك".
وتنص مؤسسة القلب في نيوزيلندا على أن الأشخاص الذين هم "معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب" يمكنهم تناول ما يصل إلى ستة بيضات في الأسبوع.
وتقول مؤسسة مايو كلينيك الطبية بالولايات المتحدة إن "معظم الأشخاص الأصحاء" يمكنهم تناول ما يصل إلى سبع بيضات في الأسبوع دون التأثير على صحة القلب.
وفي بريطانيا، لم تضع هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو وزارة الصحة حدًا لعدد البيض الذي يجب تناوله.

الحد المسموح به لتناول الكولين

وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 140 ملجم من الكولين.
وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، يجب أن يستهلك الرجال حوالي 550 ملجم من الكولين يوميًا، بينما يجب أن تتناول النساء 425 ملجم.
وتحذر المعاهد الوطنية للصحة من أن "الحصول على الكثير من الكولين يمكن أن يسبب رائحة الجسم المريبة، والقيء، والتعرق الشديد وسيلان اللعاب، وانخفاض ضغط الدم، وتلف الكبد".
و"تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الكميات الكبيرة من الكولين قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب"، وفق تحذيره.

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