هل تعمل في واحدة منها.. 16 مهنة تُعرّض العاملين فيها لخطر الإصابة بالصمم

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كشفت دراسة جديدة عن الوظائف الأكثر ضجيجًا والتي تُعرّض صحة آذان العاملين فيها للخطر.

وجاء في مقدمة تلك الوظائف خدمات الطوارئ. وذلك بسبب صفارات الإنذار العالية المستخدمة في كثير من الأحيان. اضافة اعلان

وفي حين يبلغ متوسط الصوت حوالي 60 ديسيبل، فإن التعرض المستمر لأي شيء يزيد حجمه عن 70 ديسيبل يمكن أن يتسبب في البدء بتلف السمع بعد أقل من ساعتين.

كما أن الاستماع إلى أي صوت يزيد عن 120 ديسيبل يؤدي إلى حدوث مشاكل في السمع على الفور، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".





صفارات الإنذار



عمال النظافة ومصففو الشعر



طرق الوقاية



قائمة بالمهن



ووجد الخبراء في عيادة السمع "بوتس هيرينجكير"، التي أجرت تحليل البيانات، أن صفارات إنذار لمركبات خدمة الطوارئ يبلغ حجمها 114 ديسيبل.وأظهروا أن العمال الذين يتعرضون لها لفترات طويلة من الزمن هم الأكثر عرضة لخطر تلف السمع، مقارنة بالعاملين في وظائف أخرى.وجاء ضباط الشرطة، وموظفو الملاهي الليلية، والعاملون في تهذيب الأشجار، في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.وتشير النتائج، التي قدمتها جامعة ميشيجان بالولايات المتحدة، إلى أن عمال الإسعاف والمزارعين والكهربائيين وعمال الحديد واللحامين والبستانيين وعمال القمامة أو النساء هم التاليون في القائمة.وقال نيك هيجينسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فونيكس هيلث آند سيفتي": "موقع البناء هو مكان عمل صاخب للغاية، مع جميع أنواع الضوضاء الناجمة عن الآلات وحركة المواد والتواصل بين العمال".والأكثر إثارة للدهشة هو أن عمال النظافة ومصففي الشعر يعتبرون أيضًا من المهن التي يمكن أن تضر بالسمع، حيث يحتلون المرتبتين 12 و13 في قائمة الوظائف الخطرة.وأضاف نيك: "على الرغم من أنك لا ترى عادة تأثيرًا سلبيًا فوريًا على سمعك من تشغيل المكنسة الكهربائية أو مجفف الشعر، إلا أنه على مدى فترات طويلة من الوقت قد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر ويزيد من خطر احتمال تلف الأذن مثل الطنين (سماع الأصوات من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي)، لذا من المهم توخي الحذر عند العمل في هذه الوظائف".وقال فيراز أشرف، اختصاصي السمع: "إذا كنت تعمل باستمرار في بيئة صاخبة وكنت قلقًا بشأن تأثير ذلك على صحة أذنك، فتحدث إلى صاحب العمل بشأن معدات الحماية".وأضاف: "في حين أن العديد من الصناعات الأكثر وضوحًا مثل البناء توفر أدوات حماية السمع مثل غطاء أو سدادات الأذن لعمالها، فإن بعض الوظائف الأقل شهرة في القائمة قد لا توفر ذلك دون أن يُطلب منها".وتابع: "باعتبارهم أصحاب عمل، عليهم واجب الرعاية لضمان تلبية احتياجات رفاهيتك في مكان العمل، لذا يجب عليهم أن يأخذوا طلبك على محمل الجد".وإذا كنت قلقًا بشأن فقدان السمع، يجب عليك إجراء اختبار السمع لمعرفة حالة أذنيك.وقال فيراز: "سيكون الاختبار قادرًا على تحديد ما إذا كان هناك سبب للقلق، ويمكن للخبراء تزويدك بجميع المعلومات والأدوات للمساعدة في منع أي ضرر إضافي ودعم الحراسة الآمنة".فيما يلي أعلى الوظائف ومستوى الضوضاء الذي يمكنك توقع حدوثه أثناء العمل:1 - خدمات الطوارئ (متوسط 114 ديسيبل).2 - ضابط شرطة (110 ديسيبل).3 - العاملون في البارات (102 ديسيبل).4 - العاملون في تهذيب الأشجار (102 ديسيبل).5 - عمال البناء (99.3 ديسيبل).6 - دي جي (99 ديسيبل) وعامل (99 ديسيبل).7 - عامل الإسعاف (97 ديسيبل).8 - مزارع (96 ديسيبل).9 - كهربائي (96 ديسيبل).10 - عامل ملهى ليلي (93 ديسيبل).11 - عامل الحديد (92 ديسيبل).12 - لحام (91 ديسيبل).13 - بستاني (85.3 ديسيبل).14 - جامع القمامة (78 ديسيبل).15 - منظف (75 ديسيبل).16 - مصفف شعر (75 ديسيبل).