هل تعاني من الإرهاق وصعوبة عند الاستيقاظ؟.. دراسة تكشف السبب

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هل تشعر بالإرهاق أثناء النهار، على الرغم من استغراقك في النوم لساعات طويلة خلال الليلة السابقة؟، هل يبدو الاستيقاظ وكأنه مهمة مستحيلة بالنسبة لك؟ اضافة اعلان

يعزو الباحثون السبب إلى أنك قد تكون مصابًا باضطراب في النوم يسمى "فرط النوم مجهول السبب".





ما هو فرط النوم مجهول السبب؟



انتشار فرط النوم مجهول السبب

النعاس الشديد



التعافي من فرط النوم مجهول السبب



ما هي علامات فرط النوم مجهول السبب؟



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هو اضطراب عصبي كان يعتبر في السابق نادرًا جدًا، لكن الدراسات الجديدة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد يعانون من "فرط النوم مجهول السبب" أكثر مما كنا نعتقد.ووفقًا للباحثين، فإن الأمر قد يكون شائعًا مثل حالات مثل الصرع أو الاضطراب ثنائي القطب.تشمل الأعراض:-الشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار .-النوم لفترات طويلة .-صعوبة الاستيقاظ والشعور بالارتباك عند القيام بذلك.قد يكون لدى المصابين بهذا الاضطراب الرغبة في القيلولة أثناء النهار، لكنهم على عكس غيرهم لن يشعروا بالانتعاش.ووجود هذه الأعراض يمكن أن يجعل إكمال الأنشطة اليومية من المستحيل، ويمكن أن يقلل من نوعية حياة المصابين بفرط النوم مجهول السبب.ونظرت دراسة نشرت في مجلة علم الأعصاب في بيانات النوم لـ 792 شخصًا لقياس مدى انتشار اضطراب النوم.وقال مؤلف الدراسة، ديفيد تي بلانت، من جامعة ويسكونسن ماديسون: "لقد كان من الصعب تحديد مدى انتشار فرط النوم مجهول السبب لأن اختبارات النوم الباهظة الثمن والمستهلكة للوقت مطلوبة لإجراء التشخيص".وأضاف: "لقد فحصنا بيانات من دراسة كبيرة للنوم ووجدنا أن هذه الحالة أكثر شيوعًا بكثير من التقديرات السابقة، وهي منتشرة مثل بعض الحالات العصبية والنفسية الشائعة الأخرى مثل الصرع والاضطراب ثنائي القطب والفصام"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وأكمل المشاركون الذين يبلغ متوسط أعمارهم 59 عامًا دراسة النوم أثناء الليل ودراسة القيلولة أثناء النهار، والتي تقيس مدى سرعة نوم شخص ما على مدار أربع أو خمس قيلولات.وفحص الباحثون أيضًا مدى شعور الأشخاص بالنعاس أو الإرهاق خلال النهار، ومقدار الوقت الذي يقضونه في القيلولة، وعدد الساعات التي ينامونها في ليالي العمل وعطلات نهاية الأسبوع.وأظهرت النتائج، أن 12 شخصًا ربما يعانون من فرط النوم مجهول السبب، وهو ما يمثل 1.5% من مجموعة الدراسة.وعانى المصابون بهذا الاضطراب من النعاس الشديد، على الرغم من أنهم ينامون فترات زمنية مماثلة أو أطول من المشاركين الآخرين.وطُلب من المشاركين إكمال استبيان حول النعاس من أصل 24، والذي طرح أسئلة مثل مدى احتمالية نوم الشخص أثناء الجلوس أو التحدث أو التوقف في السيارة، وكانت النتيجة الأعلى من 10 مثيرة للقلق، وفقًا للباحثين.وحصل الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم مجهول السبب على متوسط 14 درجة، بينما حصل الأشخاص الذين لا يعانون منه على 9 درجات في المتوسط.ولوحظت أيضًا اختلافات في المدة التي استغرقها المشاركون في النوم، إذ استغرق الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب ما معدله أربع دقائق للنوم في الليل وست دقائق أثناء القيلولة ، مقارنة بمتوسط 13 دقيقة في الليل و12 دقيقة أثناء القيلولة للأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.وقام الباحثون بدراسة النعاس أثناء النهار لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم مجهول السبب على مدى 12 عامًا في المتوسط.وغالبًا ما يعاني الأشخاص العشرة الذين شملتهم الدراسة من النعاس المزمن أثناء النهار، على الرغم من أن هذا العرض اختفى بالنسبة لأربعة منهم.ووفقًا للدكتور بلانت، فإن قدرتهم على التعافي تعطي الأمل للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسة لما يؤدي إلى الشفاء.وقال الدكتور بلانت: "تظهر نتائجنا أن فرط النوم مجهول السبب شائع نسبيًا، وأكثر انتشارًا مما يفترض عمومًا، لذلك من المحتمل أن يكون هناك فرق كبير بين عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب وأولئك الذين يبحثون عن العلاج".وأضاف: "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتحديد وتشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم مجهول السبب. قد توضح الأبحاث الإضافية أيضًا أسباب فرط النوم مجهول السبب وتؤدي إلى علاجات جديدة".ووفقًا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم مجهول السبب لديهم معدلات أعلى لفقدان الوظائف والإعاقة، لذلك قد يكون هناك انتشار أعلى لهذا الاضطراب لدى الأشخاص العاطلين عن العمل.غالبًا ما تتطور أعراض اضطراب النوم العصبي ببطء خلال فترة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكر، وتشمل:القيلولة أثناء النهار التي لا تخفف من النعاسصعوبة الاستيقاظ من نوم طويل – مع الشعور بالارتباك، وهو ما يُعرف أيضًا باسم "سكر النوم".- زيادة الحاجة إلى النوم أثناء النهار - حتى أثناء العمل أو أثناء تناول وجبة أو محادثة- زيادة وقت النوم - ما يصل إلى 14 إلى 18 ساعة في اليومتشمل الأعراض أيضًا:القلقالشعور بالغضبفقدان الشهيةانخفاض الطاقةالأرقبطء التفكير أو الكلامصعوبة في التذكر