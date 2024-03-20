هل تشعر بطعم "المجاري" في فمك؟.. كل ما تريد معرفته عن حاسة التذوق وأسباب الخلل فيها

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حاسة التذوق هي إحدى الحواس الخمس، والتي يستطيع الإنسان من خلالها تمييز مذاق طعامه سواء كان مالحًا، أو حلوًا، أو مرًا.

ويحتوي اللسان على براعم التذّوق التي توجد على الحُليمات المتواجدة على سطحه، حيث يمتلك كل منا ما يصل إلى 10.000 حليمة تذوق، وهي نتوءات صغيرة توجد على اللسان، في حين أن بعضها الآخر يبطن الفم والحلق.

ومن المثير للدهشة أنها تتجدد كل 10 أيام تقريبًا، ولهذا السبب يشفى الفم بسرعة كبيرة. لكن مع التقدم في السن، يتباطأ هذا التجديد، مما قد يتسبب في اختلاف مذاق الطعام وتبلد حاسة التذوق.





كيف تعمل براعم التذوق؟



الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي في الفم



خلل وتشوه التذوق



أطباق طعام ملونة



هي في الأساس نهايات عصبية تنقل المعلومات من اللسان إلى الدماغ عندما تبدأ عوامل الشم الإضافية - المرتبطة بشكل جوهري بالتذوق - وحتى الذاكرة.تقول اختصاصية التغذية، شيري تايلور: "عندما تعض على الطعام، ترسل براعم التذوق لديك إشارات معلومات إلى دماغك تقول إن هذا حلو، على سبيل المثال. بعد ذلك، ترتفع الجزيئات الشمية إلى الجزء الخلفي من الحلق إلى الأنف وتحفز العصب الشمي الذي يمكّنك من حاسة الشم".وأضافت: "إذا أغلقت أنفك عند تناول الطعام، فإن المعلومات الوحيدة التي ستحصل عليها من الطعام هي ما إذا كان حلوًا أم مالحًا أم مرًا أم أو لذيذًا أم حامضًا. لن تحصل على النكهة إلا إذا قمت بفك أنفك".ووفقًا لاختصاصية التغذية: "يحدث فقدان التذوق لعدة أسباب. يمكن أن تؤثر الحالات العصبية على التذوق. يمكن أن يؤثر مرض الزهايمر ومرض هنتنجتون والفصام على حاسة الشم والنكهات"، بحسب صحيفة "إكسبريس".أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي هو الطعم المعدني في الفم. ويمكن أن يكون للتدخين بالإضافة إلى نقص العناصر الغذائية تأثير أيضًا. وهناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على حاسة التذوق – أقراص العلاج، وتشمل علاجات ضغط الدم والسكري والربو.وقالا ليزلي جارنر، القائدة السريرية في مؤسسة (Age UK) ببريطانيا، إن "هناك عددًا لا يُحصى من التذوق التي تتغير عندما تتناول أدوية معينة. اقرأ الملصقات الخاصة بها- إذا كانت تشير إلى حدوث تغيير في التذوق، فسيتم تحذيرك مسبقًا".ويمكن أن يكون للأمراض الفيروسية تأثير أيضًا. وتضيف: "خلال فترة كوفيد، بدأنا نسمع عن أشخاص يفقدون الوزن لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تناول الطعام بسبب رائحة المجاري الفظيعة التي كانوا يشمونها ويتذوقونها أيضًا".ويمكن أن يظهر أيضًا خلل التذوق، وهو تشوه في حاسة التذوق، والباروسميا، وهو تشوه حاسة الشم.تقول سارة بيرس، مديرة العمليات والخدمات في مؤسسة "فيفث سينس"، لاضطرابات الشم والتذوق: "اللحم المتعفن. هذه حالة متطرفة للغاية. الشيء نفسه مع خلل الذوق. تضع شيئًا في فمك وتتوقع نكهة واحدة، لكن طعمه كريه".وأضافت: "إذا كنت تشعر بالقلق، تحدث مع طبيبك"، مبينة أن هناك طرقًا لاستعادة هذا الشعور، لكن يستغرق وقتًا طويلاً.ونصحت ليزلي بــ "التدريب على الشم. شم الزيوت العطرية مثل البرتقال والليمون والنعناع والأوكالبتوس عدة مرات في اليوم".وقالت إن "الرائحة تجعل عصارة المعدة تسيل الدموع في الفم. وهذا مهم للأشخاص المرضى أو كبار السن الذين لا يأكلون. أنه يحفز الشهية".وأضافت: "نحن نشرب كمية أقل من الماء مع تقدمنا في السن، لذا حافظ على رطوبة الجسم بشكل جيد. اشرب رشفات صغيرة من الماء أثناء تناول الطعام. حافظ على نظافة فمك جيدًا واكشط لسانك أيضًا عند تنظيف أسنانك".كما نصحت بإعداد أطباق طعام ملونة، واستخدام أي شيء يجعلها تبدو شهية. واختيار أجزاء صغيرة.وأوصت بإدخال إضافات غذائية، "يُقدم الزبادي مع الكاري بالإضافة إلى التوابل أو زيت الفلفل الحار والأعشاب مثل الأوريجانو وإكليل الجبل. الأفوكادو جيد بصريًا وأيضًا من حيث الملمس".وقالت بيرس: "هذا يبني الترقب. إن فقدان التذوق له تأثير كبير على الصحة البدنية والعقلية لأنك تفقد المتعة. لذا من الجيد التجربة - تناول شيئًا مقرمشًا مع شيء طري للحفاظ على تلك المتعة التي تأتي من تناول الطعام".