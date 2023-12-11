هل تشعر بألم المفاصل في الشتاء؟ أهم الطرق للتخلص منه

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من المحتمل أن تتعرض لألم المفاصل في أي وقت من العام، لكن المعاناة ستكون أشد في فصل الشتاء.



فتغيير درجات الحرارة عادةً لا يصيبك بألم المفصل، لكن الجو البارد يزيد من الأعراض إن كنت تعاني من ألم المفاصل من السابق. اضافة اعلان

موقع "ويب طب"، ذكر طرق التغلب على ألم المفاصل في الشتاء، حيث نصح باتخاذ هذه الطرق:



1-شرب المزيد من السوائل: الماء خاصةً والسوائل عامةً تُعد من الوسائل الجيدة في التغلب على ألم المفاصل في الشتاء، حيث إن الإصابة بالجفاف من شأنه أن يجعل جسمك حساسًا اتجاه الألم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ألم المفاصل.



2- حافظ على وزنك المثالي: زيادة الوزن من شأنه أن يُضيف العبء على المفاصل لتزداد الآلام التي تشعر به، لذا يجب المحافظة على الوزن فهو من الوسائل الفعالة في التغلب على ألم المفاصل في الشتاء.



3- ارتداء الأحذية الشتوية الثقيلة : تأكد قبل خروجك من المنزل من ارتداء حذاء مخصص يعطي جسمك الدعم الكامل ويقلل من فرص وقوعك، وانظر أين تضع قدمك دائمًا، فهذه إرشادات جيدة للتغلب على ألم المفاصل في الشتاء.

4- تناول زيت السمك: قم بإضافة زيت السمك إلى طعامك، فهو غني بالأوميغا 3 (Omega- 3)، والتي تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات، وبالتالي تقليل ألم المفاصل.



5- ارتداء ملابس دافئة: التغلب على ألم المفاصل في الشتاء يُمكن أن يتم من خلال ارتداء الملابس الدافئة، لذا ننصحك بكل مما يأتي:



-ارتداء القفازات والوشاح والملابس الثقيلة.



- ارتداء الملابس التي تُغطي ركبتيك وقدميك أيضًا.



- إضافة طبقة إضافية من الملابس في حال البرد القارص، أو في حال شعورك بالبرد.