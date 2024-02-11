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هل الموجات فوق الصوتية آمنة أثناء الحمل؟

الأشعة فوق الصوتية
الأشعة فوق الصوتية
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تحرص كل سيدة حامل على التأكد من أنها بصحة جيدة وآمنة من أجل طفلها، وأحيانا يكون هناك خوف من إجراء الموجات فوق الصوتية، على الرغم من أنها ممارسة روتينية وينصح بها الأطباء.اضافة اعلان

هل أشعة الموجات فوق الصوتية آمنة أثناء الحمل؟

وكشف الدكتور هانى فوزى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس بالقاهرة، أنه من الآمن تمامًا إجراء ذلك أثناء الحمل ومنها الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، موضحا أن هناك اختلاف بين الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.
وقال الطبيب إنه على عكس الأشعة السينية، تعتمد الموجات فوق الصوتية على موجات صوتية غير ضارة، مما يجعلها آمنة لمختلف الأشخاص، بما في ذلك تحديد الحمل.

الوظائف المهمة التي تقوم بها الإشاعة فوق الصوتية

وأضاف الدكتور فوزي أن الاشعة فوق الصوتية تساعد في الكشف عن العيوب الخلقية، ومراقبة نمو الطفل، وحديثا تم استخدامها في إجراء بعض العمليات داخل الرحم.
ونوه إلى أنه يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة من أجل، تأكيد الحمل وأشكاله مثلا إذا كان الحمل خارج الرحم أو الحمل العنقودي أو الإجهاض أو غيرها من مضاعفات الحمل المبكر.

اكتشاف مشاكل أعضاء الطفل قبل الولادة

وتابع، بالإضافة إلى تحديد عمر الحمل للطفل وموعد ولادته، والتحقق من نمو الطفل وحركته ومعدل ضربات قلبه، وموقع المشيمة، واكتشاف مشاكل في أعضاء الطفل وعضلاته وعظامه.

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