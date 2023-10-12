هل العمل ليلاً يؤثر على الشهية تجاه الطعام.. دراسة توضح؟

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يميل البعض ممن يعملون في ساعات الليل أو في نوبات ليلية إلى فقدان الشهية تجاه الطعام مما يؤثر على صحتهم الجسدية.

وفي هذا السياق، اكتشف باحثون في جامعة بريستول سبب ارتباط العمل في نوبات ليلية بالتغيرات في الشهية تجاه الطعام.





العمل ليلا وفقدان الشهية



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ودرس فريق البحث العلاقة بين هرمونات الغلايكورتيكويد الموجودة في الغدة الكظرية، والعديد من الوظائف الفيزيولوجية بالجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي والشهية.



ووفقا للدراسة فقد تبين أن عدم تزامن مستويات الغلايكورتيكويد اليومية مع إشارات ضوء النهار والليل يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام بشكل ملحوظ خلال المرحلة غير النشطة من اليوم.



وأوضح "مديكال إكسبريس"، أن الباحثين أجروا تجربة على الحيوانات، كشفت أن اختلال الساعة البيولوجية يغير بشكل عميق تنظيم الدماغ للهرمونات التي تتحكم في الجوع.



وتوصل الباحثون إلى أن الببتيدات العصبية التي تتأثر بهرمونات الغدة الكظرية، والتي تم تحديدها في هذه الدراسة، قد تكون أهدافاً واعدة للعلاجات الدوائية التي يمن تكييفها لعلاج اضطرابات الأكل والسمنة.





التعرض لضوء الشمس



وخلال الدراسة، أوضح الدكتور ستافورد لايتمان الباحث الرئيسي: "تظهر دراستنا أنه عندما نزعج إيقاعاتنا الجسدية الطبيعية، فإن هذا بدوره يعطل تنظيم الشهية الطبيعي بطريقة تكون على الأقل جزئياً، نتيجة لعدم التزامن بين إنتاج هرمون الستيرويد الكظري وتوقيت دورة الضوء والظلام".



وشددت الدراسة على أهمية قيام من يعملون في نوبات ليلية لمدة طويلة بالتعرّض لضوء النهار لأكثر وقت ممكن.

