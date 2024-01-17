هل السبابة أقصر من البنصر؟.. علامة على المرض النفسي تكشفها أصابعك

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كشف الباحثون عن طريقة سهلة يمكن من خلالها التعرف على المريض النفسي، بالنظر إلى أصابعه.





إصبع البنصر أطول من السبابة اضافة اعلان



اختبار أنواع شخصية الثالوث المظلم



علامات المرض النفسي



ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة للميول السيكوباتية.ويقول باحثون من مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك بكندا، إن النتائج تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون له "جذور بيولوجية، ويُفهم على أنه استراتيجية سريعة لتاريخ الحياة".الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، فحصت أيدي 80 مشاركًا - 44 لديهم تشخيص سريري لاضطراب نفسي، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، أو كليهما، و36 من الأشخاص الأصحاء.وأجرى الباحثون، مسحًا تفصيليًا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، بما فيها تقييم مصمم لاختبار أنواع شخصية الثالوث المظلم - يركز على ثلاث سمات من الشخصية: النرجسية، والمكيافيلية، والاعتلال النفسي.وأظهرت أن الشخص الذي حصل على الدرجات الأعلى في الاختبارات لديه مستويات أعلى من السمات السيكوباتية والمعادية للمجتمع، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين انخفاض نسبة 2D:4D (البنصر أطول من السبابة) والسمات المعادية للمجتمع، بالإضافة إلى الدرجات الأعلى في اختبارات شخصية الثالوث المظلم.وأظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.ويؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون إلى انخفاض نسبة 2D:4D، بينما يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى ارتفاع نسبة 2D:4D.وقال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الدراسة، لموقع أخبار علم النفس (PsyPost): "كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، كلما بدا أن هذا الشخص البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وتركيزات أقل من هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل الولادة من الحياة".مع ذلك، أكد براند أيضًا أن نسبة 2D:4D المنخفضة ليست مؤشرًا مؤكدًا على الاعتلال النفسي.وأضاف: "من المهم أن نفهم أن نسبة أطوال الأصابع كدليل على التعرض المحدد للمنشطات الجنسية قبل الولادة لا ينبغي أن تُفهم على أنها مصير الشخص الذي لا رجعة فيه".