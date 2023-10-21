هل التطعيم ضد الأنفلونزا أثناء الحمل آمن؟.. "الصحة" تجيب

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أوضحت وزارة الصحة، إمكانية حصول المرأة الحامل على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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وأضافت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية للمرأة الحامل بنصح بأخذه في أي مرحلة من مراحل الحمل.



لقاح الأنفلونزا

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح موسمي ينصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء، وينصح بأخذه للجميع من عمر 6 أشهر فأكثر.



يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية بشأن الوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، لتجنب مضاعفات حدوث الالتهاب الرئوي، ويجري إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويا بناء على التوقعات الصادرة عنه من منظمة الصحة العالمية.