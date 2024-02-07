هل إعادة تسخين الأرز تؤدي إلى الوفاة؟ (فيديو)

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ضجت وسائل
التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بمخاوف متعلقة بالأرز المعاد تسخينه،
وارتباطه المحتمل بحالات التسمم الغذائي الشديدة، واحتمالية تسببه في الوفاة.
حقيقة تسمم
الأرز المعاد تسخينه وتسببه في الوفاةوكشف تقرير نشره
موقع "mashable"
حقيقة المخاوف حول "إعادة تسخين الأرز"، والسبب المزعوم وراء متلازمة
الأرز المعاد تسخينة.
والحقيقة ان هذه المعتقدات خاطئة وليس لها أى أساس علمى، فمن الممكن إعادة تسخين الأرز ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامته للأكل.
الأرز يحتوى على
بكتيريا تنجو من عمليات الطهيووفقا لما ذكره
موقع " medicalnewstoday" يعتبر الأرز أكثر إشكالية من بعض الأطعمة المتبقية، حيث إنه قد يحتوي
على بكتيريا تدعى Bacillus cereus والتي
تنجو من بعض عمليات الطهي.
غالبًا ما تكون هذه البكتيريا هي سبب التسمم الغذائي الناتج عن الأرز المعاد تسخينه أو طهيه، والتسمم الغذائي عادة ما يسبب الإسهال والقيء ويمكن أن يسبب مضاعفات شديدة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.
تنمو البكتيريا في الأرز وتصيب بأمرأض عديدةإذا لم يتم
اتباع إرشادات سلامة الأغذية بشكل صحيح ، فقد تنمو البكتيريا على الأرز المتبقي
وتجعل الأشخاص الذين يتناولونه يصابوا بالأمراض.
تحدد وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية الطرق الأكثر أمانًا لطهي الطعام وتخزينه وإعادة تسخينه ، بما في ذلك الأرز ، بشكل صحيح.
#فيديو | هل يؤدي «الأرز المعاد تسخينه» للوفاة؟#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/XpfMXHWC5K— صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 7, 2024