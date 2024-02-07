هل إعادة تسخين الأرز تؤدي إلى الوفاة؟ (فيديو)

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بمخاوف متعلقة بالأرز المعاد تسخينه، وارتباطه المحتمل بحالات التسمم الغذائي الشديدة، واحتمالية تسببه في الوفاة. اضافة اعلان





حقيقة تسمم الأرز المعاد تسخينه وتسببه في الوفاة



الأرز يحتوى على بكتيريا تنجو من عمليات الطهي



تنمو البكتيريا في الأرز وتصيب بأمرأض عديدة



وكشف تقرير نشره موقع "mashable" حقيقة المخاوف حول "إعادة تسخين الأرز"، والسبب المزعوم وراء متلازمة الأرز المعاد تسخينة.والحقيقة ان هذه المعتقدات خاطئة وليس لها أى أساس علمى، فمن الممكن إعادة تسخين الأرز ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامته للأكل.ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" يعتبر الأرز أكثر إشكالية من بعض الأطعمة المتبقية، حيث إنه قد يحتوي على بكتيريا تدعى Bacillus cereus والتي تنجو من بعض عمليات الطهي.غالبًا ما تكون هذه البكتيريا هي سبب التسمم الغذائي الناتج عن الأرز المعاد تسخينه أو طهيه، والتسمم الغذائي عادة ما يسبب الإسهال والقيء ويمكن أن يسبب مضاعفات شديدة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.إذا لم يتم اتباع إرشادات سلامة الأغذية بشكل صحيح ، فقد تنمو البكتيريا على الأرز المتبقي وتجعل الأشخاص الذين يتناولونه يصابوا بالأمراض.تحدد وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية الطرق الأكثر أمانًا لطهي الطعام وتخزينه وإعادة تسخينه ، بما في ذلك الأرز ، بشكل صحيح.