الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

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هل أنت منهم؟.. 3 أنواع من الناس ممنوعون من شرب القهوة

القهوة
القهوة قد تكون مضرة في بعض الحالات
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حذرت خبيرة تغذية، بعض الأشخاص من شرب القهوة؛ لأنها قد تسبب ضررًا أكبر من نفعه لصحتهم.
وكشفت خبيرة التغذية، سيمرون شوبرا، عن الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب القهوة عبر صفحتها على إنستجرام:اضافة اعلان
- الذين يعانون من عمليات الأيض البطيئة.
- الذين يعانون من القلق.
- النساء الحوامل.

لماذا هؤلاء ممنوعون من القهوة ؟

وقالت إن الذين يعانون من بطء التمثيل الغذائي قد يكون لديهم دورة نوم متقطعة بعد تناول القهوة.
وأوضحت أن كل شخص يستقلب القهوة بشكل مختلف. 
وأشارت إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي هم الأشخاص الذين لا يعالجون الكافيين بشكل فعال.
وتابعت: "ومن ناحية أخرى، فإن من يقومون بعملية التمثيل الغذائي السريع يحصلون على دفعة من الطاقة... سواء كانت مفيدة أم سيئة بالنسبة لك، فهذا يعتمد على كيفية استقلابها".
وأشارت شوبرا إلى أته إذا كنت تعاني من القلق أو كان لديك تاريخ من نوبات الهلع، فإن القهوة يمكن أن تجعلك تشعر بالتوتر الشديد.
وأخيرًا، إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فيجب تجنب القهوة. 
وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتجنب جميع المشروبات التي تحتوي على مستويات كبيرة من الكافيين مثل القهوة والكولا ومشروبات الطاقة، حيث لا يوجد مستوى آمن معروف للكافيين.

شرب القهوة باعتدال

وقالت خبيرة التغذية، إن الاستهلاك المحدود للقهوة يوفر بعض الامتيازات مثل تحسين الذاكرة وتحسين وقت رد الفعل.
ونصحت، قائلة: "شرب كوب أو كوبين يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا على المدى الطويل، لكنني أفترض أنك لا تستهلك الكثير من الأشياء الأخرى التي تحتوي على الكافيين مثل مشروبات الكافيين ومشروبات الطاقة وما إلى ذلك".
وتضمنت نصائحها أيضًا:
1. اشرب كوبًا أو كوبين كحد أقصى يوميًا (3-5 ملجم لكل كجم من وزن الجسم)
2. تجنب ملئها بالحليب أو الكريمة أو كمية السكر - فلن تستفيد من القهوة حينها
3. إذا كنت تعاني من التمثيل الغذائي البطيء، قلل من استهلاكك إلى كوب واحد في اليوم، ويفضل في الصباح
4. اشرب القهوة عندما تحتاج إليها 
5. تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع الطعام لأنها يمكن أن تمنع امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن
6. تناوله قبل ممارسة التمرينات، من 30 إلى 60 دقيقة. تصل مستويات الكافيين في الدم إلى الحد الأقصى بعد 60 دقيقة من الاستهلاك ولكن يتم ملاحظة التأثيرات خلال 30 دقيقة.

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