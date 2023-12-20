هل أنت منهم؟.. سبب "أخلاقي" يجعل الناس ينامون أفضل

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أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يتسم سلوكهم بالتعاطف تجاه الآخرين يعانون من مشاكل أقل في النوم، ومن المرجح أن يحصلوا على قسط جيد من الراحة أثناء الليل. اضافة اعلان

وجاءت النتائج استنادًا إلى دراسة أجراها باحثون في فنلندا لفحص العلاقة بين التعاطف ونوعية النوم لدى أكثر من 1000 شاب بالغ على مدى 11 عامًا، ونشرت في دورية "برين آند بيهافير".





العلاقة بين التعاطف والنوم



العادات والأمزجة الشخصية



التعاطف يقلل مشاكل النوم



التحكم في العواطف يزيد من جودة النوم



وخضع المشاركون لتقييمات التعاطف في بداية ونهاية فترة الدراسة، مع تقييم أنماط نومهم ثلاث مرات للتحقق من الاضطرابات وفحص جودة نومهم.واكتشف الفريق، أن وجود قدر كبير من التعاطف أدى إلى نوم أفضل وتجربة اضطرابات أقل مثل الأرق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وعلى الرغم من أن الأشخاص المتعاطفين غالبًا ما يكونون عرضة للسهر حتى وقت متأخر وفقدان النوم لأنهم يشعرون بالقلق من عدم الاتصال بالمنزل، أو قول شيء غير لائق عن طريق الخطأ، لكن النتائج تشير إلى أن أولئك الذين يتمتعون بضمير مرتاح قد ينامون بشكل أفضل.وكتب الباحثون: "هناك حاجة متزايدة لتدخلات جديدة للحد من صعوبات النوم. توفر النتائج التي توصلنا إليها الأدلة الأولى على أن التعاطف مع الآخرين يمكن أن يحمي من صعوبات النوم".واستخدم الباحثون بيانات من دراسة الفنلنديين الشباب، التي استمرت لمدة 37 عامًا بدءًا من عام 1980، والتي بدأت بـ 3 آلاف و596 فنلنديًا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا، ولدوا بين عامي 1962 و1977.وفي الدراسة الجديدة، ركز الفريق على المشاركين الذين خضعوا لتقييمات التعاطف في عامي 2001 و2012، وتم تقييم أنماط نومهم في الأعوام 2001 و2007 و2012.وأجرى المشاركون البالغ عددهم 1056 مشاركًا، اختبار المزاج والشخصية، وهو استبيان طوره الطبيب النفسي وعالم الوراثة سي روبرت كلونينجر، والذي ينظر في العادات والأمزجة لتحديد نوع الشخصية.وتم تقييمهم أيضًا على مقياس "جنكينز للنوم" واستبيان "ماستريخت للإرهاق الحيوي"، الذي يقيم مدى خطورة مشكلات النوم.ووجد الفريق أن المشاركين الذين لديهم مستويات أعلى من التعاطف، كانت لديهم نوعية نوم أفضل واضطرابات أقل. غير أنه لم يكن هناك ارتباط مع مدة النوم.بالإضافة إلى ذلك، خفف الاكتئاب من أي آثار إيجابية عاشها الأفراد المتعاطفون، "مما يشير ضمنا إلى أن أعراض الاكتئاب تتوسط المسار من التعاطف المرتفع إلى مشاكل أقل في النوم".وكتب مؤلفو الدراسة: "باستخدام عينة سكانية كبيرة نسبيًا، وجدنا أن التعاطف المرتفع كان مرتبطًا بشكل عرضي بنوم أفضل، بما في ذلك نقص أقل في النوم وصعوبات أقل في النوم".ولم يكن التعاطف مرتبطًا بمدة النوم (أي احتمالية النوم لفترة قصيرة أو طويلة). كما أن التعاطف العالي تنبأ بشكل طولي بوجود صعوبات أقل في النوم على مدار 11 عامًا من المتابعة.وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة، التي تشير إلى أن التعاطف يمكن أن يؤدي إلى تنظيم عاطفي أفضل. ثبت أن القدرة على التحكم في عواطفك تزيد من جودة النوم.وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة "نيتشر هيومن بيهافير"، أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر القلق أو تؤدي إلى تفاقم القلق الحالي.وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن توفر حلولاً غير طبية لأزمة النوم المتزايدة.