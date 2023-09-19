هل أنت في خطر؟.. 5 وظائف تهدد العاملين فيها بالإصابة بالخرف

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أظهرت دراسة جديدة، أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب مستويات عالية من النشاط البدني قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي. اضافة اعلان

وبينت النتائج التي تستند إلى واحدة من أكبر الدراسات السكانية في العالم حول الخرف - دراسة HUNT4 70+ - أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.

وأعطى الباحثون من المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة، وكلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة، ومركز بتلر كولومبيا للشيخوخة، أمثلة على الوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا، بما فيها:



-مندوبو المبيعات - التجزئة وغيرها.

-مساعدو التمريض.

-مساعدو الرعاية.

-المزارعون .

-منتجو الحيوانات.





تطوير إستراتيجيات للعاملين في المهن الشاقة



المخاطر المهنية



20 عامًا قبل ظهور الأعراض



وكتب الباحثون: "إن العمل باستمرار في مهنة ذات نشاط بدني مهني متوسط أو مرتفع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، مما يشير إلى أهمية تطوير إستراتيجيات للأفراد في المهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا لمنع الضعف الإدراكي".وصنف الباحثون، الوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا على أنها تلك التي "تتطلب استخدامًا كبيرًا للذراعين والساقين وتحريك الجسم بالكامل، مثل التسلق والرفع والتوازن والمشي والانحناء والتعامل مع المواد".وفحص الباحثون كيف يرتبط النشاط البدني المهني بين سن 33 و65 عامًا بخطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي المعتدل بعد سن السبعين.وقاموا بتحليل بيانات 7005 مشاركين، تم تشخيص إصابة 902 منهم بالخرف في وقت لاحق من حياتهم. وتم تشخيص 2407 آخرين بضعف إدراكي خفيف.ووجد فريق الباحثين، أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال تتطلب جهدًا بدنيًا لديهم خطر أعلى بنسبة 15.5% للإصابة بالخرف أو ضعف الإدراك.لكن الخطر انخفض إلى 9% بالنسبة لأولئك الذين يقومون بأعمال ذات متطلبات بدنية منخفضة.ولاحظ الباحثون أن تشخيص الضعف الإدراكي المعتدل لا يتبعه بالضرورة الخرف، وفق صحيفة "ذا صن".وقالوا إن هناك "عدة تفسيرات معقولة" لماذا قد يكون الأشخاص الذين يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الدماغ المدمر.وأضافوا: "لقد تم ربط المطالب الجسدية المهنية الأعلى في مرحلة البلوغ المتأخرة في السابق بحجم الحصين الأصغر وأداء الذاكرة الضعيف"."وبالمثل، وجد أن الأفراد الذين يعملون في وظائف خطرة جسديًا أو الذين لديهم متطلبات وظيفية عالية - نفسية أو جسدية - بالإضافة إلى انخفاض التحكم في الوظيفة، يكون أداؤهم ضعيفًا في الاختبارات المعرفية في سن متأخرة"، وفقًا للباحثين.ووفقًا للباحثين، فإن هذا قد يشير إلى أن المتطلبات البدنية المهنية العالية لها "تأثير ضار" على صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية في الأعمار الأكبر، مما يزيد من خطر الضعف في وقت لاحق من الحياة.وقالوا إن ضيق الوقت للتعافي من هذه المتطلبات الجسدية الأكبر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى "تآكل" كل من الجسم والدماغ.وأضافوا أن مهن مثل التمريض أو المبيعات "تتميز في كثير من الأحيان بعدم الاستقلالية، والوقوف لفترات طويلة، والعمل الجاد، وساعات العمل الصارمة، والإجهاد، وزيادة خطر الإرهاق، وأحيانا (...) أيام عمل غير مريحة".وفي الوقت نفسه، فإن الوظائف ذات المتطلبات الجسدية المنخفضة قد تمنح العمال أيضًا ساعات عمل أكثر مرونة ومزيدًا من الوقت لفترات الراحة والتعافي.والعديد من الوظائف التي لا تتطلب دفعات من النشاط البدني، مثل الهندسة والإدارة والتدريس، قد تكون أيضًا "أكثر تحفيزًا معرفيًا، مما قد يساهم في تطور معرفي أكثر ملاءمة طوال حياة الشخص"، وفقًا للدراسة.وقال المؤلف الرئيسي فيجارد سكيربيك، أستاذ السكان وصحة الأسرة في جامعة كولومبيا للصحة العامة: "يسلط عملنا الضوء أيضًا على ما يسمى بمفارقة النشاط البدني - ارتباط النشاط البدني في وقت الفراغ بنتائج معرفية أفضل، وكيف يرتبط العمل بالنشاط البدني. يمكن أن يؤدي إلى نتائج معرفية أسوأ".ولاحظ أن فترة ما قبل السريرية من الخرف قد تبدأ لمدة تصل إلى عقدين من الزمن قبل ظهور الأعراض.وأشار الدكتور سكيربيك إلى أن "نتائجنا تؤكد بشكل خاص على الحاجة إلى متابعة الأفراد الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا وجسديًا مرتفعًا طوال حياتهم، حيث يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بالخرف".وتابع: "يجب أن تقيم الأبحاث المستقبلية مدى ارتباط النشاط البدني المهني والتدخلات للحد من النشاط البدني المهني أو التغيرات التكنولوجية التي تؤدي إلى تغيير النشاط، إلى جانب الخصائص الأخرى للوظيفة، بالخرف وخطر الضعف الإدراكي المعتدل في الأعمار الأكبر".وأوضح أنه "سيعزز هذا فهمنا للارتباط بين التاريخ المهني والضعف الإدراكي".