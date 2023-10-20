هل أنت ثرثار؟.. علامة مبكرة لـ 4 مشاكل عقلية خطيرة

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إذا كنت تعاني من الإفراط في التحدث، (الثرثرة)، من خلال التحدث لفترات طويلة دون السماح لشخص آخر بمقاطعتك، فمن الممكن أن يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بمشكلة عقلية. اضافة اعلان

ويمكن أن يكون الشخص المتكلم اجتماعيًا بشكل خاص، لكن الدكتورة كارولين روبنشتاين، المعالجة بولاية فلوريدا الأمريكية، أشارت إلى أن ذلك أنه يمكن أن يكون علامة على بعض حالات الصحة العقلية مثل القلق، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، والتي يتم تشخيصها جميعًا بمعدلات قياسية.

وقالت : "إنها ليست محادثة ثنائية الاتجاه. إنه أكثر من مجرد مونولوج. أنت تتحدث إلى شخص آخر ولكنك لا تسمح للشخص الآخر بالمساهمة في المحادثة، لذلك لا تكون على دراية برغبته في الظهور أو اهتمامه".

وأضافت: "الكثير من الناس لا يدركون حتى أنهم يبالغون في الكلام، وبمجرد أن يدركوا ذلك، تكون هذه لحظة استيقاظ كبيرة".

وعلى الرغم من أن الحديث الزائد التجاوز في حد ذاته ليس مؤشرًا على مرض عقلي، إلا أنه هناك أربعة مشاكل في الصحة العقلية قد تكون السبب وراءه.





التوحد



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه



القلق



الاضطراب ثنائي القطب



غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى السلوكيات والاهتمامات المقيدة أو المتكررة.ولا يوجد سبب محدد للتوحد، وتشير الأبحاث إلى أن هذا الاضطراب يتطور من مجموعة من التأثيرات الجينية والبيئية التي تؤثر على نمو الدماغ المبكر.على الرغم من أن الثرثرة وحدها لا تجعل الشخص مصابًا بالتوحد تلقائيًا، إلا أنه سلوك قد يظهره الأفراد المصابون بالتوحد.قالت الدكتور روبنشتاين: "(التوحد) هو أكثر من اضطراب في التواصل الاجتماعي. الجزء الأكبر هنا هو إدراك الحاجة إلى إيقاف الاتصال البصري مؤقتًا وقطعه وتتبعه، وجميع الإشارات غير اللفظية التي تشكل جزءًا من التواصل".عادة، مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هناك ميل إلى الاندفاع كل ما يتبادر إلى ذهنك دون تصفية، وبالتالي يكون لديك أفكار تتبادر إلى ذهنك، وتقول كل ما يتبادر إلى ذهنك، كما تشرح الطبيبة.على الرغم من أن هذا يظهر عادةً عند الأطفال الذين يجدون صعوبة في انتظار دورهم للتحدث في الفصول الدراسية، إلا أنه يمكن رؤيته عند البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.على سبيل المثال، قد يشعر الشخص البالغ بنفاذ صبره ولا ينتظر حتى يتوقف الشخص الآخر عن التحدث. وقد يستمر في الحديث على الرغم من فقدان الآخرين الاهتمام.ووفقًا للدكتورة روبنشتاين، فإنه "في حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هناك ميل إلى الحاجة إلى التحفيز، والحديث يخلق التحفيز. هناك كل هذه الجوانب الأخرى التي قد تضيع لأنك غارق في المحفزات التي تركز عليها".من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن كل شخص يعاني من القلق الاجتماعي يكون هادئًا أو يواجه صعوبة في بدء الكلام. ومع ذلك،ت قال الدكتور روبنشتاين إن الثرثرة سمة مشتركة لهذه الحالة.وأضافت: "في كثير من الأحيان، هناك ميل إلى الشعور بالكثير من القلق المرتبط بالصمت. سيتحدث الناس لتجنب التعامل مع الصمت. هذه الطاقة العصبية تتبدد بالفعل من خلال الحديث".وأشارت إلى أن "السمة المميزة (للقلق) هي وجود أفكار متسارعة. تراودك تلك الأفكار المتسارعة، ثم تعود على شكل ثرثرة".وينطبق هذا أيضًا على اضطراب القلق العام، والذي يتضمن قلقًا مفرطًا ومستمرًا يتعارض مع الحياة اليومية.الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تسبب تقلبات مزاجية شديدة تتراوح من الاكتئاب إلى الهوس.ويعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب، من تقلبات لايمكن حلها عن طريق إجراء تغييرات صغيرة، مثل الحصول على مزيد من النوم أو المشي.وخلال نوبة الهوس، قد يشعر المرضى بالبهجة، والإثارة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والثقة، وسهولة تشتيت الانتباه، وسرعة الانفعال.وقد يكونون أيضًا أكثر نشاطًا من المعتاد، ويتحدثون بسرعة كبيرة، ويكونون ودودين للغاية مع الآخرين، ويتصرفون بشكل غير لائق أو خارج عن طبيعتهم، وينامون قليلاً جدًا.وفي الوقت نفسه، خلال نوبة الاكتئاب، قد يشعر مريض ثنائي القطب بالانزعاج، والدموع، والغضب، والتعب، وعدم الاهتمام بالأشياء التي يستمتع بها عادةً، وقد يفكر في الانتحار.قد يتصرفون بالانطواء، ويواجهون صعوبة في النوم أو ينامون كثيرًا، ويأكلون كثيرًا أو قليلًا جدًا، ويتجنبون الاتصال بالناس ويقضون الكثير من الوقت في التفكير في أشياء مزعجة.ويمكن أن تكون الثرثرة علامة على هذه الحالة. إذ يمكن أن تسبب كلامًا سريعًا أو غير منتظم والذي غالبًا ما يكون غير منطقي. يُعرف هذا بالكلام المضغوط، والذي يحدث عندما يفكر شخص ما بسرعة كبيرة لدرجة أنه لا يستطيع نطق كلماته بالسرعة الكافية.