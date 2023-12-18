الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

شرب الشاي
شرب الشاي الساخن يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان
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حذرت طبيبة من أن تناول المشروبات الساخنة جدًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.
وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت، لصحيفة "إكسبريس": "أظهرت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء". اضافة اعلان

أضرار شرب السوائل الساخنة

وأضافت: "من الممكن أن شرب السوائل الساخنة مثل الشاي الساخن يمكن أن يحرق بطانة المريء (الخلايا المبطنة للمريء) مما يتسبب في تلف الخلايا والالتهاب والتي تصبح في نهاية المطاف خبيثة".
وأوضحت، أن الحروق والسموط في المريء يمكن أن تسبب التهابًا، مضيفة: "إذا تكرر هذا النمط على مدى سنوات عديدة، فقد يؤدي إلى إنتاج خلايا سرطانية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

القهوة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء

وفقًا لدراسة منشورة في مجلة "كلينيكال نيوترشن"، فإن المشروبات الساخنة قد تزيد من خطر إصابتك بثلاثة أضعاف تقريبًا سرطان المريء. 
ومن خلال مراقبة أكثر من 500 ألف شخص في بريطانيا، ركز فريق البحث على أولئك الذين كانوا أكثر عرضة لشرب القهوة والشاي.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، إلا أن استهلاك القهوة يرتبط ارتباطًا سببيًا بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، حيث تشير بعض الأدلة إلى ارتباطه بتأثير درجة الحرارة.
واستشهدت الدكتور لي بدراسة أخرى، قائلة: "في مراجعة وتحليل تلوي  في عام 2022 لـ 23 دراسة وبائية، زاد الخطر النسبي لسرطان الحرشفية المريئي بنسبة 79 بالمئة لدى أولئك الذين شرب الشاي الساخن عند درجة حرارة حوالي 65 درجة مئوية". 
وأضافت: "لم تكن هناك زيادة في سرطان المريء الغدي. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسات عرضة للنقد". 

كيف تحمي نفسك؟

في حين أن هناك حاجة حاليًا إلى مزيد من الأبحاث للتوصل إلى نتيجة قاطعة، فقد قدمت الدكتورة لي بعض النصائح.
يجب عليك الانتظار بضع دقائق حتى يبرد الشاي أو القهوة. 
وفقًا للدكتورة لي: "يجب ألا تشرب مشروبًا تبلغ درجة حرارته 60 درجة مئوية أو أعلى.
وأوضحت أن كوب الشاي يبرد من 80 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية في دقيقة واحدة. لذا، فإن الانتظار لبضع دقائق فقط بعد إعداد الشاي هو كل ما هو مطلوب.


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