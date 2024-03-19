هذه الفاكهة تساعدك على النوم بشكل أسرع

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لا تقتصر فائدة النوم على الصحة البدنية فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز مستويات المزاج والتركيز، فيما يمكن أن تزيد قلة النوم من فرص الإصابة بالمرض.

لذا، ينصح خبراء النوم بتجنب بعض الأطعمة أو المشروبات التي تؤدي إلى الأرق، من بينها القهوة والجبن والحلويات.

وفي المقابل، يوصون ببعض الأشياء التي تساعد على النوم بشكل أسرع، ومن بينها الموز الذي يحتوي على التربتوفان.





تناول الموز للحصول على نوم أفضل ليلاً



ونصح الخبراء في الكلية الملكية للمعالجين المهنيين (RCOT) ببريطانيا بتناول الموز للحصول على نوم أفضل ليلاً.إذ يساعد الموز على النوم، نظرًا لأنه يحتوي على التربتوفان، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى النوم بسهولة أكبر.وتشمل التقنيات الأخرى التي تساعد على النوم بشكل أفضل أثناء الليل، عدم استخدام التكنولوجيا قبل النوم، واعتماد روتين للاسترخاء، واتباع نمط نوم.