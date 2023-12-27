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هذه الحلويات أكثر ضررًا للأسنان.. فما هي الأكثر أمانًا؟

تناول الأطفال للحلويات
الحلوى تضر بالأسنان
أ أ
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حذرت طبيبة أسنان روسية من أن جميع أنواع الحلويات ضارة للأسنان وخاصة عند الإكثار من تناولها، وبالذات الكراميل والتوفي.

حلويات تضر بالأسنان

وقالت طبيبة الأسنان لودميلا شيمياكينا، لصحيفة "جازيتا رو": "إذا تحدثنا عن الضرر الذي يلحق بالأسنان، فقبل كل شيء نشير إلى تلك الحلويات التي تلتصق بالأسنان وتبقى في الفم لفترة طويلة - الكراميل، والمصاصات وغيرها. لأن هذه الأنواع تساهم أكثر من غيرها من الحلويات في تطور تسوس الأسنان". لذلك لا يوصي بإعطائها للأطفال.
ووفقًا للطبيبة، فإن مخاطر الشوكولاتة بالحليب تحتوي على نسبة عالية من السكر والكثير من المواد المضافة.
وتابعت "عمومًا، جميع الحلويات ضارة للأسنان. لذلك، من المهم مراعاة الاعتدال وعدم إعطائها للأطفال دائمًا". 

الحلوى الأكثر أمانًا للأسنان

وأشارت إلى أن "الحلوى الأكثر أمانًا من هذه الناحية هي الشوكولاتة الداكنة وجيليه الفواكه الطبيعي (مرميلاد)".
وحذرت من أن "الإكثار من تناول الحلويات الأخرى، سوف يساهم بدرجة أو بأخرى في تطور تسوس الأسنان".
وأوضحت أن "الحلوى ضارة ليس فقط للأسنان، بل للجسم بأكمله. لذلك يجب أن نتذكر دائمًا أن الحلوى بعد وجبة الطعام هو طعام إضافي وليس بديلا لوجبة الطعام. لذلك من الأفضل تناول الحلويات مرة واحدة في اليوم بين وجبات الطعام. كما يجب بعد تناول الحلوى تنظيف الأسنان، وفي حالة تعذر ذلك يجب شطفها بالماء على الأقل، لتقليل عواقبها السلبية".

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