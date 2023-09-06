هذه الأطعمة تزيد من حب الشباب.. وأفضل الوصفات الطبيعية للتخلص منه

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ينشغل كثير من الشباب بشكل خاص بالبحث عن وصفات طبية وعلاجية لمكافحة حب الشباب، أو منع ظهور التجاعيد، لكن ما نأكله قد يلعب دورًا مهمًا، فقد يفاقم الحالة أو يساعد قي التغلب عليها تمامًا.

وقالت الدكتورة جوستين كلوك، استشارية الأمراض الجلدية والمتخصصة في حب الشباب، في برنامج "زوي" للعلوم والتغذية ببريطانيا، إن هناك في الواقع صلة بين ما نأكله وحالة بشرتنا.





أنظمة غذائية غير صحية



لكنها حذرت من أن العديد من الأشخاص يمكن أن يشرعوا في اتباع أنظمة غذائية غير صحية بسبب المعلومات غير الدقيقة التي يتم الحصول عليها من الإنترنت.وعادةً ما نربط حب الشباب بسنوات المراهقة، لكن جوستين قالت إنه من الشائع ظهوره في مرحلة البلوغ وغالبًا ما يرتبط بالتغيرات الهرمونية، وفق صحيفة "ذا صن".وأضافت: "من الشائع جدًا أن تعاني النساء في أوائل العشرينات وحتى منتصفها من ذلك، ولكن النساء في الثلاثينيات والأربعينيات والنساء اللائي يمرن بمرحلة انقطاع الطمث يمكن أن يرين ظهور بقع جديدة".وتابعت: "مهما كان العمر، فإن الأشخاص الذين يعانون من البثور يمكن أن يتعرضوا في كثير من الأحيان لاهتزاز ثقتهم واحترامهم لذاتهم ولكنهم في حيرة من أمرهم بشأن كيفية العناية ببشرتهم".





أطعمة تزيد حب الشباب



وكشفت جوستين عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب، وما الذي يجب تناوله بدلاً من ذلك، بالإضافة إلى التطرق إلى كيفية ارتباط النظام الغذائي بشيخوخة الجلد.قالت استشارية الأمراض الجلدية، إن العديد من الأشخاص سيشرعون في اتباع ما يسمى بنظام غذائي للتخلص من حب الشباب، بعد أن قرأوا في مكان ما أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب حب الشباب.وأضافت: "إنها واحدة من أكثر الأشياء المثيرة للقلق التي أراها في العيادة"، موضحة أن "بعض المرضى يصابون باضطرابات الأكل بعد "سوء تفسير المعلومات المتعلقة بالطعام وحب الشباب".وحذرت من أن "الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم ترتبط بزيادة شدة حب الشباب".وتحتوي الأنظمة الغذائية عالية نسبة السكر في الدم على نسبة عالية من الأطعمة الكربوهيدراتية المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والبطاطس، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم وإطلاق الهرمونات.وقالت: "ما يكمن وراء حب الشباب هو زيادة إنتاج الزيت في الجلد وانسداد المسام، حيث من المفترض أن يخرج الزيت من الجلد إلى سطح الجلد عن طريق خلايا الجلد الميتة"، التي تغذيها البكتيريا بعد ذلك، ويسبب الالتهاب.





هرمونات الأندروجين



وأشارت جوستين إلى أن هرمونات الأندروجين مثل هرمون التستوستيرون يمكن أن تزيد من إنتاج الزيت وانسداد المسام.واستطردت: "يمكننا ربط الطعام بهذا لأنه من خلال تناول هذه الأطعمة السكرية وهذه الكربوهيدرات المكررة للغاية، يرتفع مستوى السكر في الدم، ثم يرتفع الأنسولين ويرتفع عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يزيد من هرمونات الأندروجين".وبينت جوستين أن السكر ومنتجات الألبان قد يكون لها أيضًا علاقة بظهور بقع جديدة على الوجه، "غالبًا ما يرى الناس ارتباطًا بتناول منتجات الألبان وأن بشرتهم تزداد سوءًا"، حيث تظهر الدراسات أن الأشخاص الغربيين يتأثرون بشكل خاص.لكن منتجات مثل الحليب قد تؤدي إلى تفاقم البقع أكثر من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الجبن، كما أشار طبيب الأمراض الجلدية.





مقايضات غذائية بسيطة



أشارت جوستين إلى أن هناك طرقًا لتقليل تناول الكربوهيدرات المكررة دون استبعاد الكربوهيدرات من النظام الغذائي تمامًا.قالت جوستين: "يمكنك فقط تبديل تناول الخبز الأبيض أو الأرز الأبيض أو المكرونة البيضاء بنسخ من الوجبة الكاملة. ليس عليك تغيير نمط حياتك أو أي من الأشياء الأخرى التي تفعلها".واقترحت إضافة البروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى الألياف إلى نظامك الغذائي لتقليل استجابة السكر في الدم للأطعمة. وشددت على أن "الحياة تدور حول التوازن".





نصائح بسيطة للتعامل مع حب الشباب



على الرغم من أنه يمكن التحكم في حب الشباب الخفيف بسهولة في المنزل، إلا أن الاستشارية المتخصصة في حب الشباب حثت أي شخص يعاني من مشاكل جلدية حادة على طلب المساعدة المتخصصة لعلاجه بأمان وفعالية، من طبيب أمراض جلدية.وقدمت بعض النصائح البسيطة للتعامل مع مشاكل البشرة في المنزل.لا تتخط المرطب، لأنه يمكن أن يعزز حاجز بشرتك ويجعلها "مكانًا أكثر سعادة وصحة" - اختر المرطبات التي لا تسبب انسداد المسام.استخدم فيتامين أ الموضعي والريتينول والريتينويدات لتقليل انسداد المسام والالتهاباتاغسل بشرتك بمنظف لطيف مرتين في اليوماستخدم منتجًا واحدًا فقط يحتوي على مكونات نشطة في روتين العناية بالبشرة.





هل يمكن للنظام الغذائي أن يبطئ شيخوخة البشرة؟



قالت جوستين إننا لا نستطيع عكس علامات الشيخوخة، ولكننا قد نكون قادرين على إبطائها.يعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأشياء الرئيسية التي تتسبب في ترهل البشرة وتجعدها بمرور الوقت، وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية، لذا فإن استخدام كريم الشمس وارتداء القبعة باستمرار يمكن أن يكون مفيدًا.وفيما يتعلق بما إذا كانت مكملات الكولاجين فعالة بالفعل، قالت جوستين "إن الباحثين لم يحسموا (الأمر) بعد. نحن نعلم أننا نميل إلى امتصاص هذه العناصر الغذائية بشكل أفضل عندما نحصل عليها من الطعام، فهل نحتاج حقًا إلى تناول مكملات الكولاجين؟".وتقول جوستين إن تناول نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط أرخص بكثير ويمكن الوصول إليه بسهولة أكبر من مكملات الكولاجين التي لا تدوم آثارها بعد التوقف عن تناولها".ويشمل ذلك تناول وجبات غنية بالخضروات والأعشاب والفواكه والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة، مع كميات أقل من منتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض.وأوضحت استشارية الأمراض الجلدية والمتخصصة في حب الشباب، أن إضافة الريتينول إلى روتين العناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تعزيز الكولاجين، وكذلك فيتامين سي.